優格姐姐認婚姻觸礁 簽好離婚協議書稱「不是恨、不是生氣」：是我不要了

有「兒童台最正姐姐」稱號的優格姐姐林姵君，2017年嫁給「電競教父」殺梗（本名張瑋），婚後育有一對子女。近日林姵君在PODCAST節目《咪妃KIDS》上，罕見談及和老公婚姻曾一度觸礁的心路歷程，並坦承當關係陷入低潮時，曾不斷問自己「這樣的生活，再過20年我還要嗎」，甚至把離婚協議書印出來並簽字，「不是恨、不是生氣，是我不要了。」

林姵君日前於節目中坦言，和老公殺梗2016年底登記結婚後，很快就面臨現實層面的相處問題，當時她從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出要找心理師進行婚姻諮商，卻遇到不少男性常見的抗拒反應，認為「為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話」。直到她真的將離婚協議書印出來並簽字，老公才意識到問題的嚴重性，主動提出「老婆，我們再努力一下」，一起正式踏上諮商之路。

林姵君對於婚姻抉擇的果斷，也讓主持人咪妃好奇，當時已有孩子，是否會擔心小孩怎麼辦？林姵君則直言「Happy mom，happy life。要成為快樂的媽媽，前提是我必須先是快樂的林姵君」，同時也鼓勵所有媽媽，不論做出什麼選擇，都應該回到自己身上，思考自己真正想要的生活與樣子，「不管是離婚，還是選擇繼續，都是可以的。」

林姵君也透露，經過婚姻諮商後，夫妻關係已有明顯改善，近期感情狀況相對穩定，正一步步找回屬於彼此的平衡與步調。

