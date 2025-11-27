優格姐姐驚曝恐怖情人經歷 前男友恐怖軟禁還邪笑：想吃掉妳

優格姐姐自爆曾遇恐怖情人，不僅會動手撕爛她的貼身衣物，甚至還囚禁她。（翻攝臉書粉專「優格 - Doremi姐姐」）

女星優格姐姐（林姵君）2017年與人稱「電競教父」的實況主Xargon（殺梗，本名張瑋）結婚，育有一雙寶貝兒女，近日她在節目公開談論自己年輕時的坎坷情史，坦承曾遭多次背叛，其中幾段簡直就是她的人生陰影。

優格姐姐回溯當年的慘澹戀情，直言那些交往經驗幾乎都伴隨著傷害，通常對方不忠是標配，還會外加一些更誇張的行徑，甚至其中一任前男友曾「劈腿加囚禁」。她提到曾非常期待一份外景工作，但前男友卻硬是疑心她跟導演會搞曖昧，因此強勢阻止她接下這份期待已久的工作，即使優格一再強調導演是女性，對方也聽不進去。

廣告 廣告

更令人毛骨悚然的是，當兩人的爭執逐漸升級，那位前任竟做出剪爛她貼身衣物的驚悚舉動，讓優格心生畏懼，從此不敢再反抗。此外，對方還曾一邊輕撫她的手，一邊以極度偏激的方式表達愛意：「我真的好愛妳，愛到好想把妳吃掉」，接著更詳細描繪細節表示「這個用蒸的、那邊用烤的」，讓優格驚嚇不已，但對方卻輕佻地說這只是開玩笑。

另外，優格姐姐也曾因拒絕與前男友同遊日本，結果發現對方同時也約其他女人，讓她果斷提出分手。沒想到對方瞬間失控，甚至限制她的人身自由，優格必須不斷保證「我不會離開你」才能換取外出許可。最終這段關係最終能畫下句點，是仰賴父母親的強硬介入，優格的爸爸曾氣憤要求她立刻跟那個男友斷絕關係，「不然我會殺了他再去坐牢」，這番話才讓優格徹底警醒，意識到事態已嚴重到難以收拾的地步，才決定擺脫這段畸形的感情。

更多鏡週刊報導

閃兵藝人靠邊站！ 幼幼台姐姐服役4年半曾保護國家元首

【幼幼台哥哥挨詐】投資蓋飯店被騙7千萬 蜻蜓哥哥還衰成詐欺同夥

【獨家】【姐姐竟是富家女1】疫情衝擊暫別演藝圈 朵朵姐姐千金身分曝光