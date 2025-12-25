優格店店員「台版金宣虎」 女顧客為他上門

高雄一間優格店近期在網路上爆紅，原因並非店內的招牌優格，而是一名外型神似韓劇男主角的男店員。（圖／東森新聞）





高雄一間優格店近期在網路上爆紅，原因並非店內的招牌優格，而是一名外型神似韓劇男主角的男店員。這名店員擁有180公分的高䠷身材、白皙皮膚與高挺鼻樑，笑起來更是電力十足，被網友封為「台版金宣虎」。不僅吸引大批女顧客朝聖，更讓店家業績逆勢成長兩成，成為另類的熱門打卡景點。



店內，只見男店員熟練地將優格盛入碗中，鋪上麥片與水果，但顧客的目光卻始終離不開這位「韓系帥哥」。這名店員名叫宇光，今年24歲，畢業於陸軍專科學校。面對顧客的熱情，他靦腆地表示：「目前來店裡的確實以女客人居多，有些甚至是專程來看我的，如果剛好遇到我休假，她們還會覺得撲空。」

不少顧客私下討論：「第一眼以為他是韓國人，直到他開口講中文才確定是台灣人，這種顏值真的很少見。」甚至有顧客拿出韓星金宣虎的照片比對，直呼兩人都有「會笑的眼睛」與高挺鼻子，側臉相似度高達90%。



宇光到職不久便成為店內活招牌，甚至有女顧客天天報到指名要他服務。對於感情狀態，宇光大方透露目前單身，理想型則是像張柏芝那樣的氣質女生。



優格店老闆娘也對這位員工讚譽有加「當初應徵時就覺得他很有親和力、笑容滿分，工作能力也很不錯。」老闆娘坦言，自從宇光來上班後，店內九成客源變成女性，業績明顯成長，意外讓優格店成為高雄的話題名店。

