《優活問問》今年腸病毒較嚴重？重症怎麼分辨？醫揭「2警訊」千萬別拖
衛生福利部疾病管制署日前發布疫情週報，目前腸病毒疫情呈下降趨勢，但仍處於流行期，近4週以克沙奇A16型及克沙奇A6型為多，2025年已累計19例腸病毒感染併發重症病例，為近6年同期最高。究竟為什麼今年腸病毒較嚴重？腸病毒初期如何分辨？腸病毒變成重症要多久？快跟著Podcast《優活問問》一起了解腸病毒的衛教知識。
近期腸病毒疫情上升，接連出現流感與腸病毒病例，診所也有大量咳嗽、發燒的病人就診。往年腸病毒雖全年可見，但主要流行期為每年3～11月，高峰期集中在春夏的5～6月，以及開學後的9月；通常到了11月病例數會逐漸下降，只剩零星個案。
然而，2025年的腸病毒疫情情況不同，依據疾管署監測資料顯示，目前腸病毒疫情處流行期且持續上升，截至12日，腸病毒感染人數已超過1.2萬人，累計重症個案19例，其中9例死亡，創下近6年同期新高。由此可見，2025年腸病毒疫情來勢洶洶。
為此，《優活健康網》特別邀請台大醫院小兒感染科醫師呂俊毅，針對腸病毒現況、症狀、傳染力與預防方式一一解析。
歡迎收聽Podcast【EP7.腸病毒拉警報！又是停班停課潮，家長快崩潰，到底怎麼傳染的？台大醫生親自講給你聽～feat.呂俊毅醫師】
為什麼今年腸病毒較嚴重？
今年腸病毒疫情持續時間較長，從年初一路延續到12月有不少病例。一般而言，腸病毒多在4月開始增加、6月達到高峰、7月逐漸下降，9月再出現一波上升，到了冬季通常明顯減少。然而，今年的病例數卻延續至12月，代表疫情比往年持久。
今年流行哪一型病毒株？目前盛行的是克沙奇A型腸病毒，其病例數量仍偏高，這也是多數人容易混淆的部分，「多數重症病例並非由克沙奇A型引起，而是由伊科病毒11型所導致，特別容易影響新生兒與嬰幼兒，而不同型別造成的症狀、嚴重程度不同。」
克沙奇A型：多為手足口病病例，較少重症。
伊科病毒11型：新生兒感染可導致敗血症、腦炎、肝炎、多重器官衰竭，甚至死亡。
今年重症比往年高嗎？今年腸病毒重症個案數較往年明顯偏高。目前主要流行的為克沙奇A型腸病毒，重症病例多伊科病毒11型有關。需要特別注意的是，伊科病毒11型主要影響新生兒，部分感染者可能迅速發展為重症；而幼兒族群的感染則以克沙奇A型為主。
腸病毒初期如何分辨？何時要就醫？
腸病毒的型別非常多，其中有些型別的症狀與一般感冒相似，因此容易混淆。但也有一些型別具有較明顯的症狀，例如，一旦出現手腳長水泡、喉嚨破洞等症狀，就能辨識出不是單純的感冒，而是腸病毒所造成的。
腸病毒初期要如何分辨？這也是家長最關心的問題之一。若是會引起手足口病的型別通常很明顯，家長可以從手腳有無水泡、喉嚨是否有破洞來判斷。然而，有許多腸病毒型別並不會造成這些典型症狀，因此就無法從外觀辨識，只會出現發燒、呼吸道症狀、或是全身不適，有時可能出現疹子，但並非手足口病的疹子，讓判斷變得比較困難。
此外，沒有明顯特徵的腸病毒型別，不代表不會引起重症。例如今年較嚴重的新生兒病例多由伊科病毒11型造成，一開始症狀可能只有發燒、活力下降、食慾不振，較難從症狀辨識病毒型別，等到出現腦炎、肝炎等嚴重症狀時，才比較容易判斷，但那時病情已經很危險。
家長可把握2大警訊，來判斷孩子是否應盡快就醫：
發燒：若體溫達38度以上並持續超過3天，就應提高警覺並就醫評估；並非所有3天以上的發燒都代表重症，但持續太久的發燒，風險確實會增加。
反常舉動或症狀：變得異常安靜、整天躺著、不玩耍，或原本活潑好動突然變得不願意互動；如果在退燒時也沒有恢復正常的活力或食慾，更要格外注意。
腸病毒變成重症要多久？
腸病毒是否會快速惡化成重症，主要取決於感染的型別。以過去最受到關注的腸病毒71型為例，多數孩子在感染後先出現手足口病症狀，在前2、3天內發燒與不適大多數屬正常範圍；若到了第3、4天仍未改善、持續高燒，或出現活動力下降甚至重症早期的徵兆，就要特別留意了。
若病情真的開始往重症方向發展，腸病毒71型通常是病毒入侵腦部，引發腦幹腦炎，這時就會出現一些重症的早期徵兆，例如意識不清、明顯嗜睡、活動力急遽下降，接著可能出現不自主抖動、類似抽筋的動作，或是持續、反覆的嘔吐。
腸病毒從感染到出現重症前兆的時間通常不長，通常大約在2～5天內。一般輕症的孩子約在第2～3天開始退燒、精神好轉；但如果3、4天後仍高燒不退，或出現嗜睡、活動力明顯下降、抽搐或持續性嘔吐等異常症狀，就要高度警覺，可能已影響中樞神經。
要注意的是，由於腸病毒沒有特效藥，治療以支持性療法為主，因此即使辨識出重症也無法完全避免風險，這也是醫界與政府每年在流行期間反覆強調預防的原因。
腸病毒居家預防措施
腸病毒主要透過口水及接觸傳播，而孩子的衛生習慣較差，尤其玩具、食物、手部接觸都是常見的傳播途徑。因此，即便學校推行洗手和戴口罩等防護措施，效果仍然有限。孩子即便洗手洗得很徹底，也很快會一起玩耍、分享玩具或食物，讓病毒有機會傳播。
雖然勤洗手、戴口罩可以減少傳播，但對幼兒來說很難遵守，因此防疫效果有限。腸病毒不僅會在學校傳播，成人帶病毒回家也可能傳染給嬰幼兒，建議回家後勤洗手、漱口，甚至在疫情期間回家前先換衣服或洗澡再抱小孩。
以下為居家預防措施：
外出回家後：洗手、漱口、換衣服，尤其有小孩的家庭。
清潔環境：桌椅、地板、玩具可用漂白水消毒。
酒精雖可減少部分病毒量，但無法完全殺死病毒。最有效的手部清潔方法是使用肥皂搭配大量清水，環境清潔則可用適當濃度的漂白水擦拭桌椅、地板及玩具。空氣清淨機對腸病毒幫助有限，因腸病毒主要透過接觸傳播，而非空氣飛沫。
腸病毒疫苗該怎麼挑？腸病毒有很多型，其中最危險的是腸病毒71型，比較容易引起重症，其他型的重症風險低，處理方式也不同。目前市面上有兩種自費疫情，分別為高端與國光，主要針對71型疫苗來防範。
高端：出生滿2個月可接種；第2劑間隔兩個月；第3劑在1歲，抗原含量比較高。
國光：出生滿2個月可接種；第1、2劑間隔1個月，抗原含量比較低。
總結來說，近幾年流行的腸病毒主要以克沙奇A16型和伊科病毒11型為主，71型幾乎沒有流行。但是，腸病毒71型還是預防的重點。家長可根據孩子的年齡及疫情狀況，來選擇是否接種疫苗；平時則應注意勤洗手及保持衛生，得病時要提高警覺，注意重症前兆，不必過度緊張。
本文為錄音精華整理，本集內容由《優活健康網》總編輯林筱庭主持。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
腸病毒大爆發！喉嚨痛怎麼吃？4地雷飲食千萬別吃：柳丁汁、米漿都不行
腸病毒症狀有哪些？一定發燒嗎？感染徵兆、潛伏期、停課標準一次看
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為《優活問問》今年腸病毒較嚴重？重症怎麼分辨？醫揭「2警訊」千萬別拖
其他人也在看
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
家屬捨不得放手！85歲爺「插管＋氣切」延命半年仍離世…重症醫：非單純「救不救」，決策前先問3件事
在傳統觀念中，常有人認為「一旦做氣切就完了」、「氣切要一輩子躺病床」、「氣切＝無效治療」…但事實真是如此嗎？事實上，氣切只是「額外打開一個呼吸通道」，並不會改變患者原本的病情，也不是讓人長期臥床的原因。真正決定患者能否康復的，是原本的疾病嚴重度與復原能力，而不是氣切本身。那麼面對家人需要「氣切」，我們該如何抉擇？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險高6倍
賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
35歲以上民眾「9成有牙周病變」！醫：一天刷3次牙不代表保健 小心7警訊
一名60多歲的女性主管，因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，雖每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積。但她未將牙齦不適放在心上，直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才找上牙醫求診。經X光檢查後發現，她的牙周支持骨頭 (齒槽骨) 已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 38
沒吃甜食、沒喝飲料「糖尿病卻變嚴重」 醫生揪出「隱形殺手」破案
一名糖尿病患者之前血糖一直控制得很好，但是日前回診的時候，醫生卻發現他的糖化血色素從6.2上升到7.2，低密度脂蛋白上升到120。他說自己完全沒吃甜食，也沒喝手搖飲料，不知道為什麼檢查結果會這樣，醫生憑藉豐富的診療經驗，一下子就抓出了害他糖尿病變嚴重的「隱形殺手」，也提醒民眾要多加留意。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
30歲男自己煮「竟越來越胖」 專家揭關鍵：鈉含量爆表！
一名30多歲男性上班族因擔心家族遺傳性高血壓問題，決定自己下廚維護健康，未料半年後腰圍竟增加5公分。營養師方慈聲檢視患者的飲食菜單後發現，問題出在食材選擇不當，導致鈉含量嚴重超標，進而演變成肥胖問題。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
戒碳水、戒飲料血糖仍達糖尿病程度 原來問題出在這一鍋
神經內科醫師林邵臻近日分享看診案例，一名血糖控制良好的患者，明明戒掉了飲料、碳水，也沒吃水果，糖化血色素（HbA1c）怯從6.2％上升到7.2％，數值已達糖尿病程度。直到患者坦承，最近滷了一鍋牛肉吃了很多天，林邵臻這才有了頭緒，提醒滷汁及滷製肉類再高溫加熱下，都會產生致癌物，呼籲大家吃的時候要適量。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
近6成民眾每周運動不足1小時！「哈佛教授認證」5大最佳運動，這幾種在家就能做～
《良醫健康網》2025年健檢服務大調查顯示，近六成的民眾每週運動不足一小時！世界衛生組織指出，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年約有6%的死亡與身體活動不足有關，並且大約21～25%的乳癌與大腸癌、27%的糖尿病，以及30%的缺血性心臟病，均與身體活動不足息息相關。國民健康署建議......詳全文良醫健康網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
糖尿病前期、正式糖尿病差別在哪？空腹血糖與糖化血色素解析
正常情況下，人體的胰臟會釋放胰島素，促使血液中的葡萄糖進入細胞來供應人體所需的能量；萬一胰島素分泌不足或身體無法有效運用，就會造成血糖過高，一旦被確診了罹患糖尿病，需要終生與它為伍！ 怎樣才稱為糖尿病？內分泌暨新陳代謝科游能俊醫師指出，診斷糖尿病的檢查項目包括：空腹血糖、糖化血色素（Glycated Hemoglobin，簡稱HbA1c或A1C）。空腹血糖在100 mg／dL以下才是正常的，100～125 mg／dL稱為糖尿病前期，達到126 mg／dL則診斷為糖尿病。此外，正常的糖化血色素應該小於5.7%，5.7%～6.4%已經是糖尿病前期，若超過6.5%（含6.5%），就可診斷為糖尿病。 為什麼訂在糖化血色素6.5%、空腹血糖126mg／dL才叫做糖尿病呢？游能俊進一步說明，在糖尿病前期，身體的病變現象已在緩步上升，但經由臨床的數據發現，當空腹血糖達到126mg／dL、糖化血色素達到6.5﹪之後，器官病變的現象便快速上升。醫學上使用這種人為的劃分法，所以，糖尿病不是用症狀診斷，而是用檢測數據診斷，民眾對於警惕有沒有糖尿病、血糖代謝正不正常這件事，要更加注意。 糖尿病可分為４種常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
女童回鄉下玩紅疹3天未消！粗心爸以為被蟲咬竟染「這疾病」嚴重恐腦炎
8歲的小慈幾天前去南部玩，回來後發現四肢和身上出現許多紅疹，爸爸懷疑是在鄉間的時候被蚊蟲叮咬，但持續兩、三天都沒有退而就診。自訴除了紅疹，這幾天有點流鼻水，但沒有發燒、咳嗽或頭痛等症狀，理學檢查體溫正常，喉嚨略為紅腫，臉上、軀幹及四肢出現許多紅色丘疹及少許透明的小水疱，診斷是水痘感染。因曾接種過一劑水痘疫苗，給予藥物治療且建議在家隔離休養，四天後回診時大部分病灶已結痂。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
抓到滿身傷還治不好？醫揭「異位性皮膚炎關鍵解方」重拾生活品質
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】65 歲林先生多年飽受異位性皮膚炎折磨，全身丘疹、結節性癢疹反覆發作，皮膚乾裂潰爛、癢到無法入眠，長期抓到遍體傷痕。輾轉多間醫療院所仍無法穩定控制，最終至台北慈濟醫院就診。經皮膚科廖澤源醫師評估傳統治療已難以改善，林先生亦符合健保給付標靶藥物資格，提出申請並獲批准。治療後搔癢與病灶出現改善，目前僅需定期回診維持療效。 過敏體質常合併 延誤治療恐影響生活 異位性皮膚炎屬過敏性濕疹，四分之一患者成年後才發病。台灣盛行率約1.28%，近三成屬中重度，成人患者常在頭頸處反覆出現皮疹與強烈搔癢。廖澤源醫師指出，疾病與免疫失衡有關，患者常合併過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等問題。長期發炎與搔抓不只影響外觀、睡眠、人際與工作，還可能造成感染，甚至引發憂鬱，因此不可輕忽。 輕重度治療有別 標靶藥針對關鍵發炎通路 輕度患者多可用保濕、外用類固醇或免疫調節劑搭配生活調整來控制症狀。中重度病人若病灶範圍大或反覆惡化，醫師常會合併口服藥物或照光治療。若已連續接受至少兩種傳統免疫抑制劑與照光仍效果不佳，且嚴重影響日常生活，即可在專業評估下採用標靶藥物。此類藥物能阻斷異位性皮膚炎的重健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一堆人都吃錯！早餐「1吃法」以為健康 醫：血糖恐速飆、引發膽結石
你也有「飲食越清淡就越健康」的迷思嗎？秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書指出，早餐若是過度清淡，可能會造成嚴重後果，不只會缺乏營養素，可能還會引發膽結石等風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
長壽關鍵不是運動！美研究：睡眠影響力「僅次吸菸」 每天需7小時
想長壽，與其拚命健身或斤斤計較卡路里，不如先睡個好覺！據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，一項最新研究分析美國2019年至2025年數據發現，與飲食和運動相比，「睡眠充足」對預期壽命的影響力更強，其重要性在所有健康指標中僅次於「不吸菸」。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
賴佩霞女婿先天性心臟病逝世 醫示警「第二胎風險增6倍」
藝人賴佩霞的小女兒丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞接獲消息後立即飛往美國陪伴女兒。醫師指出，先天性心臟病發生率約為每千名新生兒中有6至10個，若第一胎患病，第二胎罹病機率將提高2至6倍。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
新冠疫苗沒人打？限時2個月全民免費開打
為因應冬季呼吸道傳染病好發季節，…民報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
這藥能降血糖 竟還是減重、防癌、抗衰老神藥 醫：糖尿病患控糖就能長壽
不少人被診斷出有高血壓、糖尿病等慢性病，都擔心「吃了藥就要吃一輩子了，會傷腎、傷肝」，不敢吃醫師開的藥，反而花數千上萬買號稱有降血壓或降血糖療效的健康食品，不過，有研究發現，一款降血糖藥不僅控糖能力好健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
「皮蛇」可能長在眼睛！醫師：嚴重恐失明，出現2症狀是重要警訊
一名55歲林姓婦人日前因左眼紅紅的、有異物感，前往眼科診所就醫，表示近來參與地方基層防疫，工作繁重、睡眠不足。起初，她以為眼睛發紅只是結膜炎，但3天後，左眼四周皮膚冒出腫痛的紅疹、水泡，左眼不僅出現灼熱的刺痛感，視力也變得模糊，經醫師診斷為「帶狀疱疹」（俗稱皮蛇）。所幸接受一周的抗病毒藥物治療後，症狀逐漸改善，也沒有影響到視力。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話