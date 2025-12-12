《優活問問》今年腸病毒較嚴重？重症怎麼分辨？醫揭「2警訊」千萬別拖

衛生福利部疾病管制署日前發布疫情週報，目前腸病毒疫情呈下降趨勢，但仍處於流行期，近4週以克沙奇A16型及克沙奇A6型為多，2025年已累計19例腸病毒感染併發重症病例，為近6年同期最高。究竟為什麼今年腸病毒較嚴重？腸病毒初期如何分辨？腸病毒變成重症要多久？快跟著Podcast《優活問問》一起了解腸病毒的衛教知識。











近期腸病毒疫情上升，接連出現流感與腸病毒病例，診所也有大量咳嗽、發燒的病人就診。往年腸病毒雖全年可見，但主要流行期為每年3～11月，高峰期集中在春夏的5～6月，以及開學後的9月；通常到了11月病例數會逐漸下降，只剩零星個案。

然而，2025年的腸病毒疫情情況不同，依據疾管署監測資料顯示，目前腸病毒疫情處流行期且持續上升，截至12日，腸病毒感染人數已超過1.2萬人，累計重症個案19例，其中9例死亡，創下近6年同期新高。由此可見，2025年腸病毒疫情來勢洶洶。

為此，《優活健康網》特別邀請台大醫院小兒感染科醫師呂俊毅，針對腸病毒現況、症狀、傳染力與預防方式一一解析。

歡迎收聽Podcast【EP7.腸病毒拉警報！又是停班停課潮，家長快崩潰，到底怎麼傳染的？台大醫生親自講給你聽～feat.呂俊毅醫師】





為什麼今年腸病毒較嚴重？



今年腸病毒疫情持續時間較長，從年初一路延續到12月有不少病例。一般而言，腸病毒多在4月開始增加、6月達到高峰、7月逐漸下降，9月再出現一波上升，到了冬季通常明顯減少。然而，今年的病例數卻延續至12月，代表疫情比往年持久。

今年流行哪一型病毒株？目前盛行的是克沙奇A型腸病毒，其病例數量仍偏高，這也是多數人容易混淆的部分，「多數重症病例並非由克沙奇A型引起，而是由伊科病毒11型所導致，特別容易影響新生兒與嬰幼兒，而不同型別造成的症狀、嚴重程度不同。」

克沙奇A型： 多為手足口病病例，較少重症。

伊科病毒11型：新生兒感染可導致敗血症、腦炎、肝炎、多重器官衰竭，甚至死亡。

今年重症比往年高嗎？今年腸病毒重症個案數較往年明顯偏高。目前主要流行的為克沙奇A型腸病毒，重症病例多伊科病毒11型有關。需要特別注意的是，伊科病毒11型主要影響新生兒，部分感染者可能迅速發展為重症；而幼兒族群的感染則以克沙奇A型為主。





腸病毒初期如何分辨？何時要就醫？



腸病毒的型別非常多，其中有些型別的症狀與一般感冒相似，因此容易混淆。但也有一些型別具有較明顯的症狀，例如，一旦出現手腳長水泡、喉嚨破洞等症狀，就能辨識出不是單純的感冒，而是腸病毒所造成的。

腸病毒初期要如何分辨？這也是家長最關心的問題之一。若是會引起手足口病的型別通常很明顯，家長可以從手腳有無水泡、喉嚨是否有破洞來判斷。然而，有許多腸病毒型別並不會造成這些典型症狀，因此就無法從外觀辨識，只會出現發燒、呼吸道症狀、或是全身不適，有時可能出現疹子，但並非手足口病的疹子，讓判斷變得比較困難。

此外，沒有明顯特徵的腸病毒型別，不代表不會引起重症。例如今年較嚴重的新生兒病例多由伊科病毒11型造成，一開始症狀可能只有發燒、活力下降、食慾不振，較難從症狀辨識病毒型別，等到出現腦炎、肝炎等嚴重症狀時，才比較容易判斷，但那時病情已經很危險。

家長可把握2大警訊，來判斷孩子是否應盡快就醫：

發燒： 若體溫達38度以上並持續超過3天，就應提高警覺並就醫評估；並非所有3天以上的發燒都代表重症，但持續太久的發燒，風險確實會增加。

反常舉動或症狀：變得異常安靜、整天躺著、不玩耍，或原本活潑好動突然變得不願意互動；如果在退燒時也沒有恢復正常的活力或食慾，更要格外注意。





腸病毒變成重症要多久？



腸病毒是否會快速惡化成重症，主要取決於感染的型別。以過去最受到關注的腸病毒71型為例，多數孩子在感染後先出現手足口病症狀，在前2、3天內發燒與不適大多數屬正常範圍；若到了第3、4天仍未改善、持續高燒，或出現活動力下降甚至重症早期的徵兆，就要特別留意了。

若病情真的開始往重症方向發展，腸病毒71型通常是病毒入侵腦部，引發腦幹腦炎，這時就會出現一些重症的早期徵兆，例如意識不清、明顯嗜睡、活動力急遽下降，接著可能出現不自主抖動、類似抽筋的動作，或是持續、反覆的嘔吐。

腸病毒從感染到出現重症前兆的時間通常不長，通常大約在2～5天內。一般輕症的孩子約在第2～3天開始退燒、精神好轉；但如果3、4天後仍高燒不退，或出現嗜睡、活動力明顯下降、抽搐或持續性嘔吐等異常症狀，就要高度警覺，可能已影響中樞神經。

要注意的是，由於腸病毒沒有特效藥，治療以支持性療法為主，因此即使辨識出重症也無法完全避免風險，這也是醫界與政府每年在流行期間反覆強調預防的原因。





腸病毒居家預防措施



腸病毒主要透過口水及接觸傳播，而孩子的衛生習慣較差，尤其玩具、食物、手部接觸都是常見的傳播途徑。因此，即便學校推行洗手和戴口罩等防護措施，效果仍然有限。孩子即便洗手洗得很徹底，也很快會一起玩耍、分享玩具或食物，讓病毒有機會傳播。

雖然勤洗手、戴口罩可以減少傳播，但對幼兒來說很難遵守，因此防疫效果有限。腸病毒不僅會在學校傳播，成人帶病毒回家也可能傳染給嬰幼兒，建議回家後勤洗手、漱口，甚至在疫情期間回家前先換衣服或洗澡再抱小孩。

以下為居家預防措施：

外出回家後： 洗手、漱口、換衣服，尤其有小孩的家庭。

清潔環境：桌椅、地板、玩具可用漂白水消毒。

酒精雖可減少部分病毒量，但無法完全殺死病毒。最有效的手部清潔方法是使用肥皂搭配大量清水，環境清潔則可用適當濃度的漂白水擦拭桌椅、地板及玩具。空氣清淨機對腸病毒幫助有限，因腸病毒主要透過接觸傳播，而非空氣飛沫。

腸病毒疫苗該怎麼挑？腸病毒有很多型，其中最危險的是腸病毒71型，比較容易引起重症，其他型的重症風險低，處理方式也不同。目前市面上有兩種自費疫情，分別為高端與國光，主要針對71型疫苗來防範。

高端： 出生滿2個月可接種；第2劑間隔兩個月；第3劑在1歲，抗原含量比較高。

國光：出生滿2個月可接種；第1、2劑間隔1個月，抗原含量比較低。

總結來說，近幾年流行的腸病毒主要以克沙奇A16型和伊科病毒11型為主，71型幾乎沒有流行。但是，腸病毒71型還是預防的重點。家長可根據孩子的年齡及疫情狀況，來選擇是否接種疫苗；平時則應注意勤洗手及保持衛生，得病時要提高警覺，注意重症前兆，不必過度緊張。

本文為錄音精華整理，本集內容由《優活健康網》總編輯林筱庭主持。

