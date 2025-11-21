《優活問問》腎臟病可以吃火鍋嗎？可以吃水果嗎？達到「1標準」就行
台灣有「洗腎王國」之稱，全台慢性腎臟病人口已突破250萬。腎臟病與日常飲食息息相關，因為腎臟負責代謝與排出體內廢物，不當飲食會增加負擔，甚至加速病情惡化；腎臟病患者究竟該怎麼吃才比較好？不同階段的飲食重點有何不同？快跟著Podcast《優活問問》一起來了解腎臟病的飲食照護。
台灣的洗腎人口長期居高不下，醫界預估慢性腎臟病患者數將在2027年突破300萬，腎臟保健與飲食成為備受關注的議題。《優活健康網》訪問財團法人腎臟病防治基金會營運長吳苡璉，針對常見的腎臟病飲食疑問逐一解析，幫助民眾守護腎臟健康。
腎臟病的飲食原則
飲食是影響腎臟功能的重要因素之一，人體攝取食物並消化後會產生含氮廢物，這些廢物必須透過腎臟排出，而每天喝進去的水分，也要靠腎臟製造尿液並排出體外。因此，腎臟功能對於維持正常代謝相當重要，如果腎臟失去功能，就需要透過透析來協助身體排除廢物與水分。
腎臟病分為「初期」與「中後期」兩階段，其飲食重點有所不同：
初期腎臟病：初期患者的飲食與一般人較為相似，重點在於均衡飲食，並且避免高蛋白飲食，同時也要控制原發疾病（如糖尿病、高血壓）。此階段最重要的是把血糖與血壓維持在良好範圍，才能延緩腎功能惡化。
中後期腎臟病：當腎功能開始明顯下降時，飲食的要求變得更嚴格，包括限制蛋白質攝取（低蛋白飲食），並維持足夠熱量，才能夠延緩腎功能惡化。
當腎功能下降到需要透析（洗腎）時，就需要藉由透析來協助身體排除廢物與水分。然而，透析同時也會讓蛋白質流失，因此飲食原則也會有所改變，不需要刻意採取低蛋白飲食，而是要補充足夠蛋白質，才能避免營養不良。
此外，水分控制也很重要。透析患者的水分排除完全仰賴洗腎機，若平日攝取太多水，洗腎時需移除大量水分，容易造成血壓不穩、抽筋、低血壓等狀況。因此，透析患者必須嚴格控制每天的水分攝取量，才能讓透析治療的過程更加穩定。
如何選擇優質蛋白質？
優質蛋白質是指豆、魚、蛋、肉類，而選對飲食順序也相當重要。建議慢性腎臟病患者可以先從豆類開始，接著選擇魚類（包含魚、蝦、貝類）、蛋類，最後再攝取肉類；其中，豆類是最推薦的優良蛋白質來源，例如毛豆、黃豆、黑豆都是不錯的選擇。
蛋白質該如何計算呢？一般人熟悉的營養素中，蛋白質較容易被注意到，但往往忽略其他影響腎臟的營養素。腎友在進行低蛋白飲食時，常因熱量攝取不足而導致體重下降，為了避免這些情況，建議與腎臟科醫師及營養師討論，由專業人員制定飲食計畫，千萬不要自行計算。
許多腎友以為豆類屬於「品質較差」的蛋白質，或擔心黃豆會引發痛風，但其實黃豆並不會造成痛風發作。適量攝取豆製品，不僅能獲得植物性蛋白，還能增加植化素、纖維素的攝取，同時減少飽和脂肪的負擔。
日常飲食如何減鹽？
在飲食控制上，腎臟病與高血壓關聯性很強，高血壓的人容易有腎臟病，腎臟病患者血壓控制也會比較困難。因此，飲食中的「鈉」控制非常重要。
以下鈉含量的控制方法：
避免喝湯：湯中容易溶出蔬菜或肉類的鉀與鈉且通常會需有更多調味，攝取過多會增加負擔。
避免加工食品：加工食品含鈉量通常比較高。
注意營養標示：確認食品成分與鈉含量，控制每日攝取量在2000毫克以下。
為了增加飲食變化，可以使用辛香料，如蔥、薑、蒜、辣椒、黑胡椒，或像巴薩米克醋等低鈉調味品，這樣既能享受風味，又不會攝取過多鈉。重要的是，飲食不必過於嚴格限制，而是學會調整飲食方式，這樣才能長期執行。
市售低鈉鹽、薄鹽醬油比較好嗎？市面上雖然有低鈉醬油，但部分產品用鉀離子代替鈉，慢性腎臟病病友不適合使用。因此，購買前應查看標示或諮詢營養師或醫師，總之，養成看營養標示的習慣非常重要，才能選擇最適合的食物。
火鍋湯底能喝嗎？外出用餐時，火鍋、湯麵或滷汁等高鈉食物的湯底應盡量少喝，建議撈取少量湯汁，尤其湯底清澈時相對安全；若湯底濃郁、鹹味重，則避免直接飲用，以減少鈉攝取。
腎友飲食要注意「份量」
腎友飲食的重點在於控制「份量」。過去可能缺乏份量概念，加上食物的分類沒有那麼清楚，例如誤以為玉米或南瓜都是蔬菜，因此在分配食物時容易失衡。其實每種食物都可以吃，關鍵是掌握整日的食物六大類份量的份量，這樣能兼顧健康，也能維持飲食多樣性。
至於水果，其實重點仍在於份量控制，建議一天攝取量以「2個拳頭大小」為原則，除了楊桃不建議食用外，其他水果都可以自由搭配（血鉀異常者，建議可優先挑選中、低鉀水果）；至於蔬菜，若需降低蔬菜中的鉀含量，可先切塊、用熱水燙煮，去除部分鉀，避免烹調過於複雜，以便長期執行。
磷偏高對腎友也會有影響，因此建議養成查看營養標示的習慣。若標示上有「磷ＸＸ」，代表食品中有有含磷添加劑，應盡量減少攝取（無機磷吸收率接近100%），以避免腎臟負擔加重。
總結來說，慢性腎臟病的飲食在於控制份量，並學會閱讀營養標示。過於嚴格的限制可能造成熱量攝取不足，反而不利腎臟健康，只要掌握每餐的份量，並以簡單的方式烹調食物，就能長期維持腎臟健康。
「補品」適合腎友嗎？
補品是否適合腎友，因為種類繁多，很難以一概全，因此還是要從份量去判斷。許多腎友會選擇堅果作為健康零食，不過，雖然堅果本身很健康，但磷、蛋白質含量較高，因此建議一日的份量以「1個大拇指的大小」為限，不要一次吃太多。
雞精或各種補品，由於種類非常多，因此建議務必先查看營養標示，再決定是否能喝；至於中藥或藥膳，由於中藥材來源不一，如果藥材來路不明或是親友隨意推薦，就可能含有額外添加物，反而可能加速腎功能惡化。
茶飲與咖啡也需要留意，因為含有鉀。如果鉀離子容易偏高，就應該避免或限制攝取；反之，若鉀並未超標，一天喝1～2杯則不需過度擔心。若已進入腎臟病中後期並需要限制水分，那麼茶與咖啡也必須列入每日總水量。
許多腎友會額外補充維生素或保健品。根據《臺灣慢性腎臟病臨床指引專書》期刊指出，維生素不一定能改善腎功能，除非已確認缺乏維生素，否則不建議過度補充。換句話說，多吃原型食物通常比保健品更能攝取到完整營養。
許多腎友會覺得「很多東西都不能吃」，而身邊的人也常提醒這不能吃、那不能吃。然而，腎臟病是一個長期的病程，每個人的腎功能下降速度不同，加上台灣約有250萬慢性腎臟病人口，顯示腎臟病並不罕見，因此我們更應該學習如何與腎臟病共處，而不是單純禁止食物。
本文為錄音精華整理，本集內容由《優活健康網》營運長胡奕暄主持。更多腎臟病飲食資訊，請見財團法人腎臟病防治基金會「豐腎食堂」。
