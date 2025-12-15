優活編輯精選》不吵架就能白頭到老？才怪！情侶學5步驟吵出好感情

情侶不吵架就是關係好？以前談戀愛的時候，深信吵架會把感情吵掉，所以即使不開心也會選擇隱忍，覺得這樣才是成熟。但談過很多次戀愛後才發現，情侶之間其實要學會吵架，因為每一次的爭吵都是一種溝通。《優活健康網》整理情侶吵架的方法，提醒唯有透過「理性溝通」，才能真正理解彼此。











第一段：不吵架等於關係好？



多數人在親密關係中害怕吵架，因為他們把爭吵視為關係破裂的前兆，於是常聽見有人這樣形容自己的感情：「我們感情很穩定」「我們關係很好，因為我們從不吵架！」但這些話不禁讓人思考：不吵架真的代表感情好嗎？

韓國知名離婚律師崔唯娜於《從兩個人到一個人》中指出，有些情侶在外人眼裡整天吵吵鬧鬧，但彼此卻能坦誠說出內心話；相反地，有些情侶看似相敬如賓，實際上卻靠著其中一方勉強支撐，只為迎合另一方的期待。

其實，吵架本身再自然不過，矛盾更是關係成長的動力，伴侶溝通最好的方式是爭吵；不吵架的關係，也許正是一段逐漸失去生命力的關係。因此，「不吵架」絕對不是值得炫耀的事。





第二段：吵贏了架，卻輸掉感情？



情侶吵架其實有助於維持親密關係，然而在爭執當下，我們常會冒出「明明錯的是他，為什麼不是他先道歉？」「我才不要先低頭，先道歉的人就輸了」這類念頭。可惜的是，這種把焦點放在輸贏上的心態，只會讓衝突越演越烈。

在一段關係裡，為什麼要那麼在乎輸贏呢？小心吵贏了架，卻輸掉感情。回到感情的初衷，兩人之所以願意在一起，多半是被彼此獨特的特質吸引，也在相處中感到安心自在。然而，如果每次吵架都只在意自己有沒有吵贏，反而會削弱彼此的感情。

愛情心理作家龔佑霖指出，我們可能在「理論上」成功說服了對方，但情緒上卻仍有某些地方卡著，彷彿還是和對方過不去，於是就會出現「表面上讓對方認輸了，心底卻沒有真正和好」的狀況。最後，我們贏了這場爭執，卻輸掉了整段關係。

藝人倪子鈞（小馬）曾拍片分享自身經驗，坦承結婚初期與老婆吵架時，也一度認為是在捍衛自身立場，「我當時覺得自己很有道理，但爭贏了道理，卻把太太弄得很難過、很沮喪，我到底贏了什麼？」他後來才驚覺，吵輸失去立場很可怕，但失去了另一半更可怕。

「伴侶兩人在吵架時，其實都希望自己是對的，但大家都忘了，沒有人是完美的。」小馬說，即使吵贏了，也不代表自己就是完美的人，應該多體諒對方，因為家裡是講愛的地方，不是講道理的地方。





第三段：情侶如何正確吵架？



談戀愛永遠像小孩！說到情侶吵架，有時候真的會像小孩互相鬧脾氣。例如，因為對方晚回了一則訊息，就悶著不說話，默默等待對方來哄；或是在爭執中故意講反話，表面看似不在乎，內心卻渴望被關心。

心理治療師蘇珊娜．阿貝西（Susanna Abse）於《我們為何不愛了？》指出，伴侶之所以成為伴侶，部分原因就在於，「親密關係是允許成年人行為幼稚的少數方式之一。」我們和對方用童言童語的方式表達愛意，還會依偎在一起。

情侶可以像孩子一樣玩在一起、依偎對方、嬉鬧，但吵架時鬧脾氣卻不是解決問題的好方法。因此，「理性吵架」就顯得非常重要，既能讓彼此表達真實感受，也能避免衝動傷害關係。那麼，該如何在發脾氣的同時，又不讓彼此受傷呢？可以從以下幾個原則著手：

避免累積怒氣

具體說出不滿

建立傾聽心理

別讓情緒積累

吵架是為了讓彼此了解對方

回想有一次，小編和男友因為周末安排而起爭執，小編想趁週末出去玩，進而培養感情，而男友則希望待在家休息，享受自己的時間。小編本來想默默生悶氣，但意識到這樣只會讓情緒越積越多，後來選擇直接告訴他：「我們好久沒出去玩了，我有點不開心，希望這次能考慮我的想法。」

男友聽完小編真實想法後，也耐著性子說出他想待在家的理由。那次我們嘗試站在對方的立場思考，而不是互相指責，經過討論與妥協，終於找到一個雙方都能接受的方案，不僅解決當下的衝突，也增進了彼此的理解，是一次很可貴的經驗。

總結來說，情侶吵架是很正常的事情，兩個人正是在一次次的爭吵後，透過「理性溝通」才能真正理解彼此。當了解了對方在意的重點後，雙方就可以避開雷點，或事先多替對方著想，這樣一來，就能讓彼此的感情越來越好。

