優渥分紅產業受青睞 人力銀行公布幸福企業名單

人力銀行最新調查顯示，資訊科技業、金融業的優渥年終、豐厚分紅，依舊是上班族最想投入的產業，台灣上班族今年的幸福感指數只有53分，比去年57分還低，反映出AI加壓原先工作量、物價飆升等因素，不過仍有560家企業，被票選為今年的幸福企業。

行政院政務副祕書長阮昭雄、工總秘書長呂正華、商研院董事長許添財等，產官學界齊聚一堂，見證幸福企業票選活動，結果揭曉，560家企業在4200家企業中脫穎而出，獲得金獎認證，響應政府多項友善婚育政策，今年也首度加碼表揚，婚育獎勵與育兒支持的50家優秀企業。

