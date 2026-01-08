優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉 頒獎典禮

苗栗縣優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉 頒獎典禮共頒發六四二萬六千元獎勵金，鼓勵優秀國中畢業生及運動員留在縣內就讀高中職。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府昨八日上午在第二辦公大樓五樓國際會議室舉辦一一四學年度「優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉方案」暨「一一四年國中教育會考成績激勵方案-學校獎」頒獎典禮。縣長鍾東錦表示，留在苗栗就讀並不代表機會較少，反而能在熟悉且安心的環境中持續保持優異表現，進而成為頂尖人才。他期盼透過此激勵方案，持續提升縣內學生整體教育水準，攀登教育新高峰。

苗栗縣政府一一四學年度共頒發六四二萬六千元獎勵金，鼓勵優秀國中畢業生及運動員留在縣內就讀高中職。其中，5五十學生、九所高中職及十六所國中達到獎勵標準，個人獎金三七三萬六千元、團體獎金一四一萬元，另有「拔尖」與「扶弱」學校獎一二八萬元。

在個人獎勵方面，會考5A5+且寫作五級分以上者可獲八萬元，共十五位同學獲獎；會考5A且寫作五級分以上者可獲三萬六千元，共六位同學獲獎；運動表現優異者如全中運、排球甲組聯賽前三名，也可獲八萬元，共二十九位同學獲獎。亮點包括君毅高中楊永新同學以5A10+、寫作滿分成績榮登榜首，選擇就讀國立竹南高中；縣立苑裡高中國中部排球隊在二0二五年JHVL國中甲級聯賽奪冠，隊員張瑋修、柯昱承、鄭文冠、王品皓、林雋恩、張祐琦等人也繼續留在苑裡高中升學，展現苗栗學子在學業與體育上的雙重實力。

縣長鍾東錦昨八日偕同教育處長葉芯慧、議員曾美露、許櫻萍、孫素娥、鄭碧玉、廖秀紅、陳碧華、徐筱菁、張志宇以及造橋鄉長徐連斌等各界代表一同出席頒獎典禮。

縣長鍾東錦表示，留在本地就讀不僅能減少舟車勞頓，更能在熟悉的環境中持續保持優異表現，進而成為頂尖人才。雖然苗栗的教育資源不若大都市豐富，但師長們都非常用心，只要學生具備潛力，必定能獲得重點栽培，成功的機會也更高。縣府提供的獎勵不只是金錢上的支持，更是一份榮耀與肯定，期盼孩子們能安心留在苗栗，持續發揮所長，為自己爭取更好的未來，也為苗栗教育寫下新的高峰。縣長鍾東錦進一步指出，優秀國中畢業生留在縣內就讀高中職，不僅能參加縣府推動的高中雙聯學制及「澳視群英展翅計畫」，拓展國際視野；優秀運動員也能在完善的培訓支持下，接受系統化的體能訓練與升學輔導，形成從基層到精英的完整培育鏈條。再加上「鮭魚回流計畫」及其他獎學金挹注，學生能在安穩的環境中充實自我，並有更大機會錄取國立優質大學。縣長鍾東錦長強調，提升學力就是提升競爭力。縣府將持續支持學校規劃各項提升學力的課程，並培育優秀運動員，獎勵第一線教師及教練投入更多心力，發掘學生潛能，厚實苗栗學子的能力。同時，縣府也積極爭取設立科學實驗中學，並鼓勵各高中職發展具特色、創新且優質的校園環境，以實現「校校成功」的目標。