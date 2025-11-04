優秀師傅授業 新北消師徒制傳承打火精神

《圖說》新北消第一大隊「新進消防人員師徒制授業儀式」合影，前排中簡任技正黃弟勝、左一第一大隊長羅凱文。〈第一大隊提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】打火精神師徒傳承！新北市消防局第一救災救護大隊昨〈3〉日舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」，為新一批消防員的職涯揭開序章。今年度警專第42期共有7名新進同仁分發至第一大隊，正式加入這個充滿熱血與使命感的大家庭。

師徒制授業儀式由消防局簡任技正黃弟勝主持，由各單位資深且經驗豐富的小隊長及任職三年以上的優秀同仁擔任師傅。第一大隊長羅凱文歡迎新進同仁加入第一大隊的行列，並期勉大家虛心學習、積極進取，向學長們多方請益，盡快融入消防工作的節奏與環境。

黃弟勝向新進人員分享他過去的寶貴經驗，同時強調「救災安全」與「職場安全」的重要性，提醒同仁在面對各類災害任務時，應以安全為首要原則，確保每一次出勤都能平安歸隊。

《圖說》〈師傅〉親手為新進人員戴上消防帽，象徵消防經驗無私傳承與使命的延續。〈第一大隊提供〉

羅凱文指出，消防任務艱鉅、壓力龐大，難免會面臨挫折與情緒低潮，建議同仁彼此支持、互相鼓勵，保持良好心態與身心平衡。唯有身心健康、團隊凝聚，才能在面對災害挑戰時，以最穩定的狀態守護市民的生命與財產安全。

授業儀式中，由各單位資深且經驗豐富的小隊長及任職三年以上的優秀同仁擔任師傅，親手為新進人員戴上消防帽、扣上帽帶，並授予火場管制牌，象徵消防經驗的無私傳承與使命的延續。此舉提醒新進同仁在各項災害現場中，務必嚴守安全規範，確保自身與同袍的安全。