優秀校友慘死台64線…政大師怒吼：丟包醉客是車行許可嗎？

社會中心／新北報導

台64線發生多元計程車司機將溫姓乘客（25歲）丟包致死案，死者證實為政大雙學位優秀校友。最新曝光行車紀錄器顯示，溫男全程噤聲，與司機聲稱的「爆發口角」不符。政大教授蔡炎龍悲痛發文，怒批司機冷血遺棄不省人事的乘客，強烈質疑「難道丟包是車行許可的嗎？」並呼籲媒體持續追查案件背後的隱情與真相。

這起引發社會譁然的台64線快速道路命案，隨著更多證據浮出水面，案情疑點越發令人心寒。溫姓死者是國立政治大學新聞系與企管系雙主修畢業的高材生，當晚搭乘Bolt平台叫車返家，卻遭林姓司機遺棄於快速道路路肩，隨後遭後方四輛來車輾斃。

後續，從曝光的車內行車記錄器錄音顯示，在長達12分鐘的過程中，僅有司機單方面情緒激動的咆哮與斥責，溫男幾乎全程「噤聲」無力回應，這與司機最初供稱「溫男酒醉踢椅背引發爭執、自行要求下車」的說法有著天壤之別。

曾指導過溫男的政大傳播學院副教授兼學務長蔡炎龍，在聽聞噩耗後悲憤不已，在臉書發文回憶，溫男（Jason）在學期間表現優異，曾製作「大學生心理假」專題獲選刊登，更深刻記住課堂上強調的「做為新聞記者，我們要看到的是事件背後的隱情」。然而，這樣一位致力於挖掘真相的年輕人，卻在最脆弱的時刻被職業駕駛遺棄在時速極快的車道上。

蔡炎龍痛心質問：「在快速道路路肩將不省人事的乘客丟包，難道是車行許可的嗎？」蔡炎龍也在文中感嘆，重聽溫男生前的Podcast作業，聽到他談論努力尋找隱情的聲音，對比現在「我們不知道車裡車外什麼狀況」，令人備感難受。

針對師長與輿論的強烈質疑，涉事的叫車平台Bolt發布聲明，對家屬表達哀悼並承諾全力配合檢警調查，但對於平台是否允許司機在乘客酒醉或無意識情況下終止載客、甚至將人放置於高風險路段等具體派遣規則，目前暫無進一步評論。

目前全案正由檢警深入解析行車紀錄器影像，釐清溫男究竟是如司機所說的「自願下車」，還是遭到外力「強拖下車」，這將是認定司機是否涉及遺棄致死罪的關鍵。

