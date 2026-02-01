即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨資深立委蔡其昌宣布登記參選總召，將與現任總召柯建銘正面對決。不過，民眾黨主席黃國昌日前竟指控稱，「蔡其昌不常在立法院，都在忙業外事務，可能不熟悉立法院現況」，蔡其昌對此嚴正怒斥，認為黃國昌是在造謠抹黑；而黃國昌今（1）日受訪時回應，或許兩人對於立委職務的期許不同，他予以尊重；但關於綠營總召改選，他實在是沒有那個美國時間，去管民進黨的家務事。





針對黃國昌的指控，蔡其昌昨日在「脆」（Threads）發文指出，他在立法院獲得多個會期的「優秀立委獎」、去年更獲得「特殊貢獻獎」，到立法院開會的出席率、質詢率也算是前段班的資優生，總不能因為他有能力協助大家處理體育事務，就這樣亂造謠抹黑吧！

快新聞／優秀立委蔡其昌要選總召遭惡批 黃國昌：我沒美國時間管綠營家務事

蔡其昌「脆」（Threads）全文。（圖／翻攝自＠tsaimimi0416「脆」）

今早10時，柯文哲、趙少康、新竹市副市長邱臣遠、宜蘭縣長參選人陳琬惠、白委陳昭姿、劉書彬、候任立委洪毓祥、蔡春綢、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、前立委麥玉珍、新北市議員陳明義、陳世軒、新竹縣議員林碩彥、彰化縣議員張雪如、吳偉達、政策會執行長賴香伶、政策會副主委許忠信與組織群副秘書長黃成峻出席「黃國昌新北市長競選總部開幕記者會」，並接受媒體聯訪。

記者提問，上週五您在立院記者會被問到蔡其昌要競選總召時說，蔡委員可能不常在立法院，在忙業外事務，但蔡有搬出自己拿到很多優秀立委獎，請教您的回應？

黃國昌表示，「沒關係啦！現在公開透明有個好處，就是在立院的表現，立院網站上通通都看的到，當然蔡委員有他自己的期許，我對我自己也有我自己的期許，或許我們兩位對當立委的自我期許標準不太一樣，不過我也尊重蔡委員對他自己的期許」。

黃國昌又稱，蔡其昌要選總召，這是民進黨的家務事，他從來不會「越俎代庖」，接下來這場選舉會出現什麼戲劇性的變化，他尊重民進黨黨內民主程序；他更宣稱，「我們幫人民做事都來不及了，我實在沒那個美國時間，去管民進黨內的家務事」。





