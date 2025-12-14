優秀美容師欒國慶把歲月化成溫柔一筆！漢服節現場為長輩梳回自己的時光

【記者 丁倩／台北 報導】台北西門町紅樓廣場，人聲鼎沸。千人漢服遊行即將出發，衣袖翻飛、鼓樂齊鳴，是一年一度最熱鬧的時刻。但在廣場一隅，一張化妝椅前，節奏卻慢了下來。

「別急，我們慢慢來。」欒國慶輕聲對坐在鏡前的長輩說。她彎下身，仔細替對方調整髮線、固定髮簪，像是在對待一件珍貴的作品，也像是在對待一段值得被珍惜的人生。這是2025年第六屆台灣國際漢服節的現場。活動結合漢服文化市集、漢服體驗、狀元挑戰賽與千人漢服遊行，吸引眾多民眾參與。然而，讓許多長輩記住這一天的，並不是舞台上的表演，而是這位默默在旁服務的志工——欒國慶。

廣告 廣告

「年紀大了，也值得被好好打扮」

「一開始，很多長輩都會很不好意思。」欒國慶回憶，有人坐下來第一句就說：「老師，我臉上都是皺紋了，不用化啦。」她總是笑著回應：「皺紋是人生的紋路，遮起來反而可惜。」她不急著上妝，而是先陪長輩聊幾句家常，問她們從哪裡來、今天跟誰一起來。等氣氛放鬆了，才開始動手。對她而言，化妝不是「改變」，而是「整理」——把歲月留下的痕跡，好好安放。當鏡子轉向長輩時，常常出現短暫的沉默。接著，是驚訝、是笑容，甚至是紅了眼眶。「有人跟我說，好久沒有這樣仔細看過自己了。」欒國慶說，那一刻，她知道自己做的不只是造型，而是一種陪伴。

從江蘇到台灣，閃爍自己的光芒

欒國慶來自江蘇，二十多年前因婚姻來到台灣。初到異鄉，她也曾面臨語言、環境與身份的適應。沒有耀眼的起點，她選擇一步一步累積實力，靠著自己的努力完成空中大學學業，取得專業背景。

她曾在中小學擔任美容與美術教師，也因專業能力受邀擔任選美比賽評審、新娘秘書，長期活躍於藝文表演與電台主持領域。看似多元的經歷，其實都圍繞著一件事——「讓人被看見」。

「不管是學生、新娘，還是舞台上的表演者，每個人都希望在某個時刻，能被認真對待。」她說。

▲▼化妝師欒國慶老師，在台北「2025年國際漢服節」為長輩畫古典妝。

這份理解，也讓她在漢服節現場，特別能同理長輩的心情。漢服，不只是年輕人的舞台談到漢服，欒國慶並不把它視為表演服裝，而是一種文化語言。「漢服本來就講究端莊、比例與氣韻，其實很適合長輩。」她說，長輩的從容、沉穩，反而能穿出漢服真正的美。

在化妝的同時，她也會簡單介紹服飾的來歷、顏色的象徵，讓長輩理解自己穿的是哪個朝代、哪種身分。這些輕聲細語的解說，讓不少長輩聽得格外認真，有人甚至追問不同朝代的差異。「那不是上課，是聊天。」她說，「文化如果沒有溫度，是留不住人的。」

熱鬧之外，她選擇站在一旁

當千人漢服遊行正式展開，現場氣氛沸騰。欒國慶卻沒有加入隊伍，而是站在廣場邊緣，看著那些剛剛被她妝點過的長輩，穿著漢服、緩緩走在人群之中。她看見他們小心地提著衣角，也看見他們努力挺直背脊，像是要對這身服裝、也對自己的人生，給出一個交代。

活動結束後，不少長輩特地回到化妝區向她道謝，有人握著她的手說：「今天真的很開心，好像回到年輕的時候。」那一刻，欒國慶笑了，卻沒有多說什麼。

「文化的傳承，有時只是一張椅子」

對欒國慶而言，文化傳承不一定要站在舞台中央，不一定要大聲說教。有時候，只需要一張化妝椅、一面鏡子，和願意放慢速度的心。「我只是做我會的事，」她說，「但如果有人因為這樣，覺得自己被尊重、被記得，那就值得了。」

在熱鬧的漢服節背後，欒國慶選擇用最安靜的方式，替長輩梳回一段屬於自己的時光。那不是短暫的穿越，而是一種溫柔而踏實的存在感！（照片欒國慶老師提供）