優等協會爆爭議／照服員涉暴走呼住民巴掌、供過期食物 北市社會局要查

台北市康復之友協會主要負責照顧精神障礙者，員工有120人，頗具規模，曾被社會局評鑑優等，現遭員工指控協會管理的「一壽照顧中心」不當對待精障住民，除了動手動腳還讓他們吃過期的食物，日前有員工發現照服員施暴，已向社會局申訴，社會局上月底到場調閱監視器畫面，發現照服員在照顧過程中動作粗魯，將進一步調查釐清狀況。此外，協會還發生主管霸凌員工事件，員工反應卻反遭針對，讓員工無法接受。

在中心服務近一年的王小姐告訴本刊，康復之友協會旗下的「一壽照顧中心」位於北市文山區，負責收容精障者、重症病患以及身分不明無依者提供全天候照顧，曾獲得社會局優級甲等評鑑，風評很好，但她沒想到照服員竟對住民動粗。

「住民被呼了好幾下巴掌，真的很可憐！」員工王小姐表示，上月18日她目睹照服員替中心收容的精障者換尿布，因不滿對方未配合，照服員多次動手打巴掌，她見狀向上反應，但中心卻仍安排照服員繼續照顧其他住民，王小姐看不下去，決定向社會局檢舉。更誇張的是，除了不當照護，另一名員工也透露，中心提供過期的餐點讓住民食用，主管還說廠商表示過期一個月內都還可以吃，要大家不用擔心。

此外，王小姐也表示中心的行政主管時常對她咆哮，上個月初，她向協會反應，反遭主管指控她辦事不力。協會聽信主管一面之詞，認定是行政疏失，並未進行調查就草草結案。行政主管則是給她一個月的觀察期，暗示若未不見改善就要她走人。

