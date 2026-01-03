優等協會爆爭議2／遭控不當照護、包庇職場霸凌 北市康復之友協會否認

員工指控遇職場霸凌遭冷處理，北市康復之友協會否認。（讀者提供）

負責照顧精神障礙者的台北市康復之友協會遭員工爆料，旗下「一壽照顧中心」不當對待精障住民。上月中，王小姐發現照服員施暴，除了向社會局申訴，同時找上勞動局陳情她遭主管針對、霸凌，協會才派人關切但不認帳，要求王小姐重新填寫職場霸凌的申訴資料。

王小姐認為協會一昧偏坦，她反應遭主管霸凌近一個月都沒下文，直到向勞動局申訴，協會被要求調查，才讓她得以發聲，她感到很無助，希望協會能重視基層反應，不要再有其他受害者。

「打人的照服員沒有暫停工作等待調查，還繼續上班。我被霸凌，高層也想盡辦法要我走，真的很無言。」王小姐表示，協會是優良甲級身障機構，面對員工的求助卻不理不睬。她反應遇霸凌，主管卻以她表現不佳，暗示要逼退她，她只好向勞動局申訴，協會才要求她填寫申訴單立案，感覺是應付勞檢局，主管有意資遣她了事，還說她是麻煩人物，認為她不按流程，先讓內部進行調查，直接向相關單位申訴，讓協會很頭大。

員工反應遭主管霸凌近一個月都沒下文，直到向勞動局申訴，協會才進行調查。（讀者提供）

針對指控，台北市康復之友協會協會陳姓總幹事表示，中心獲報照服員涉不當照護的情況後，第一時間就將人員調離至行政單位，詳細情況有待社會局調查釐清。此外陳也表示社會局雖有發現過期食品，但也強調從未讓住民食用，針對職場霸凌事件，協會皆依規進行調查，絕無偏袒。

