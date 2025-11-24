優美新人生2／小優爆料胡瓜翻車遭憲哥解約 事業轉戰YouTube粉絲訂閱僅726人

小優當年自《大學生了沒》出道進入演藝圈。（圖／翻攝自大學生了沒YT）

藝人游振宜（小優）當年自《大學生了沒》出道，因在節目中，以敢玩、不怕扮醜的形象受到矚目，並逐漸成為綜藝節目的常客。不過今年2月遭玥熹、宋羽葤等人指控造謠與大嘴巴，碎嘴綜藝大哥胡瓜、宋羽葤的八卦，使得經紀公司容易文創老闆吳宗憲震怒，最終直接解約，演藝事業瞬間跌落谷底。

小優碎嘴綜藝大哥胡瓜與宋羽葤（左）的八卦，使得經紀公司容易文創老闆吳宗憲（右）震怒直接解約。（圖／翻攝自宋羽葤臉書）

事件起因於去年12月，小優與宋羽葤共同試鏡佛教節目《雪歌有約》。小優先上場試鏡，最終由宋羽葤獲選。隔日小優向製作人詢問原因，對方僅回：「老闆決定的。」然而該句話後來被她轉述為「羽葤搶走主持機會、老闆特別偏愛羽葤、羽葤有靠山」，更造謠宋羽葤的車子是胡瓜買給她的。

胡瓜受訪時透露小優於事件爆發後，親自打電話道歉。（圖／常朝貴攝）

對於小優對外爆料一事，胡瓜則是相對淡定，「小優很急打來道歉，我說沒事啦，這種小事情介意什麼，我們這麼多大事要忙」，坦言並自己完全不介意，也沒有放在心上。未料風波並未就此落幕。小優公開向宋羽葤道歉時，卻未提及先前曾點名的玥熹，讓後者相當失望。

小優（右）與昔日閨密玥熹（左）撕破臉。（圖／翻攝自玥熹臉書）

玥熹指出，她被點名後沉默等待一個月，卻未在聲明中看到自己的名字，之後小優又透過吳宗憲試圖牽線調解，讓她感嘆：「時機已過，不必再道歉。」甚至直言：「我的世界不會再有你，也不要再找人來影響我的生活。」並形容這段互動「像連續被家暴的女友」，第一次傷害尚未愈合，又迎來第二次，因此選擇徹底「分手」。就連《大學生了沒》主持人陶晶瑩被問及小優時，也坦言：「好複雜！以前只覺得她長得歪歪的，沒有覺得她大嘴巴。」

小優與小彬彬合作的網路節目《優美人生》目前已推出11集。（圖／翻攝自優美人生臉書）

如今演藝工作停滯的小優，近半年悄悄轉戰 YouTube，經營個人頻道「Oh嗨優」，上傳共4支影片、累積726名訂閱者，單支最高觀看1.2萬次。此外，她與溫兆宇（小彬彬）合作的網路節目《優美人生》目前已推出11集，雖僅有402位訂閱者，但觀看數介於1千至2萬不等，持續累積網路曝光。

