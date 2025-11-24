優美新人生3／小優感情波折多被拍「靠胸撒嬌」對象竟已婚 急澄清：當時就是工作

小優因容易陷入「戀愛腦」，坦言自己在愛情這條路上屢屢受傷。（圖／本刊攝影照）

藝人游振宜（小優）自《大學生了沒》發跡，以敢玩不做作的綜藝性格與姣好身材累積高人氣，身邊從不乏追求者，但情路卻始終坎坷。她曾在節目上坦言自己遭遇過情緒暴躁的恐怖情人，又因容易陷入「戀愛腦」，在愛情中屢屢受傷。

2021年本刊曾直擊小優與一名高壯男現身台北市西門町，兩人互動親密，還隱約聽到她稱呼對方「老公」。（圖／本刊攝影組）

小優2021年與賀一航獨子曾治豪曾合作直播賣海鮮，因此傳出曖昧；同年疫情微解封第二天，小優又被時報周刊CTWANT直擊與一名韓系高壯男現身西門町放風，不僅一路牽手，還被聽到親暱喊對方「老公」，甚至一同回到內湖住處，男方在電梯口貼手女方臀部，關係耐人尋味。

去年8月本刊又目擊小優身邊出現新男伴，小優小鳥依人地倒在男子胸膛上。（圖／本刊攝影組）

2023年，小優再度被爆與建商T先生交往，甚至甜蜜到報名料理班，積極為愛充電、期盼升格人妻，但戀情不到一年又畫下句點，讓她心碎許久。2024年8月本刊又目擊小優身邊出現新男伴，兩人互動親密。小優和該男離開超市時，雙方的腳步不同調，走在前面的男生下了階梯後才停下腳步等候小優，回到停車大樓等電梯時，小優小鳥依人地倒在男子胸口，把男友當作人體充電器，男子對此舉也習以為常，任由小優依靠。

然而消息曝光後，小優火速澄清，對方並非男友，而是合作拍攝的攝影師。她坦言完全不知道男方已婚，且對方早在7年前已有家庭，目前育有一女、妻子還懷有二胎。小優表示，新聞爆出後兩人已立刻斷聯，「現在單身很乾淨，沒有任何事情」。

對於和已婚男交往且互動親密，小優在受訪時澄清對方非男友，是合作拍攝的攝影師。（圖／侯世駿攝）

對於親密互動引發誤會，小優無奈解釋和男方就是工作關係，彼此間沒有情愫，也沒認愛，對於「埋胸」撒嬌僅解釋是因為一直以來自己和朋友間的互動都非常大喇喇，「我跟朋友的互動一向大剌剌，經由這件事情也學到教訓，公眾人物在外面行為舉止要小心，當時就是工作，我現在拍照都請女攝影師」。但近期本刊又再拍到幫她拍照讓她躺胸膛的新歡，桃花還真的是開不完。

