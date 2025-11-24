優美新人生4／賴可林佳緯零遮掩大方愛 邱偲琹當眾熊抱歐巴

小優與新歡零偽裝大方出遊。（圖／本刊攝影組）

時報周刊CTWANT日前目擊游振宜（小優）與一名斯文男新歡甜蜜約會，兩人大白天的在公開場合也十指緊扣肢體交纏，還都沒戴口罩毫無遮掩，態度十分大方。

啦啦隊女神賴可與林佳緯穩定交往態度公開。（圖／本刊攝影組）

甜美笑容與傲人身材圈粉無數的味全龍啦啦隊女神賴可，今年6月被本刊直擊與統一獅球員林佳緯熱戀中。小倆口在緊湊的賽季期間仍擠出時間甜蜜約會，不僅一起前往宜蘭出遊，還在街頭情難自禁地親密互動，林家緯摸頭摟腰牽手樣樣不少，可能覺得平日去遊玩人比較少，兩人也完全沒遮掩大方曬恩愛，戀情曝光後態度公開而穩定地交往中。

邱偲琹與歐巴男友逛大賣場動作十分親暱甜蜜。（圖／本刊攝影組）

邱偲琹上月被本刊捕捉到與一位身材高大、長相帥氣的韓國「歐巴」約會逛大賣場，邱偲琹近期也在社群透露正積極學習韓文，看來就是為了這段異國戀。熱戀中的小倆口自然少不了親密的肢體接觸，從基本的搭肩、牽手，到進階的親吻女生頭髮、撫摸對方手臂等，絲毫不在意在公開場合放閃。

各務孝太和宋宋兩人約會都沒遮掩，看得出感情極好。（圖／本刊攝影組）

台日混血男星各務孝太去年曾被本刊拍到與「樂天女孩」宋婉卉（宋宋）熱戀中。事隔近一年，今年7月本刊又巧遇這對甜蜜情侶，兩人穿著同色同款情侶褲外出約會，即使碰上下雨，依然共撐一把傘勾勾手緊緊相依，感情不僅未減反而更加穩定，沿路有說有笑，即使走進騎樓沒有雨了，這對情侶仍緊緊牽著手，看得出感情極好。

