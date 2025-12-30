優美百年日式老屋餐廳，好吃烤鳳螺

有百年歷史的日式宿舍改建、靜謐優美的《靜心苑》，在帶著濃濃日式氛圍的老屋裡用餐格外有情調！除了中式定食，也有飲品及點心、小食等，來份美美的彩色起司蛋糕，再來份甜辣夠味的烤鳳螺，雖然兩者好像不搭嘎，但其實也挺有意思！

《靜心苑》 曾是日治時期的松山療養所的所長宿舍，大約是建於1935年左右的高階官員宿舍，改建後成了現在的餐廳。

《靜心苑》內部仍是傳統的日式建築，入內需脫鞋並穿襪子，氣氛古色古香，空間寬敞，是個很舒適的用餐環境，而且座位數還不少，且座落於不同隔間，所以整個餐廳的感覺不會太擁擠，隨處還有些藝術品跟老物件可以欣賞，再加上日式盆景的妝點，別致又風雅。

廣告 廣告

除了古樸的室內環境，戶外也有優美的庭院，最吸睛的就是被植物環繞的鯉魚池了，金色的鯉魚金燦燦的悠遊水間，與今日的陽光相映成趣。

簡單點了一些點心小食小憩一下，還蠻有意思，這裡竟然有烤鳳螺跟鮑魚，好下酒菜風格，雖然跟蛋糕一點也不搭，不過別有情趣。

香烤鳳螺

這個一定要用手拔，其他工具都不好用，用手一拔就出來。

在日式建築裡吃烤鳳螺蠻有新鮮感，而且我本來也愛吃鳳螺，嘴饞就點了一盤，沒想到蠻好吃耶，甜甜辣辣的，螺肉很緊實、很Ｑ脆，吃完有些欲罷不能。

香蒜鮑魚

口感彈嫩，推薦點一盤！不過這個真的就比較適合佐餐了，因為是醃蜆仔那種鹹鹹的蒜香醬油風味，單吃會偏鹹。

彩虹乳酪

漂亮的彩虹起司蛋糕~很濃很香，滑嫩細膩的口感也很優。

藍莓起司

上方是香濃且入口即化的起司，帶著清香的藍莓香味，底下是還算軟綿的巧克力蛋糕，整個吃起來略有點黑森林的調調，也很好吃，今天點的蛋糕都不錯耶，不馬虎。

以上，台北優美日式庭園老屋餐廳，分享給大家！

《靜心苑》

地址：臺北市南港區昆陽街164號









相關連結

本店價位請看這裡

聚餐必來！299吃到飽還不限用餐時間

超狂排骨酥！蔬菜免費加到飽

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！