優良地政人員表揚典禮 張善政肯定協力推動桃園穩健發展

▲桃園市長張善政表揚資深典範地政人員並合影。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（27）日下午於市府綜合會議廳，出席「114年度桃園市績優及資深典範地政人員表揚典禮」，並頒獎表揚15位績優及資深典範地政同仁。張善政表示，地政工作橫跨土地開發、不動產交易及地籍管理等多元領域，是推動城市建設不可或缺的重要力量，感謝所有地政夥伴長期支持市府政策推動，成為桃園穩健發展的幕後推手。

張善政指出，桃園近年在地政發展成果亮眼，包括航空城安置住宅與街廓陸續點交，象徵全國最大土地開發案即將邁入新階段；另多處土地重劃及開發計畫同步推展，皆仰賴地政團隊展現高效率與執行力。張市長也特別感謝公會夥伴長期與市府攜手合作，協助精進各項地政服務流程，積極協助民眾解決房地產與土地開發過程中的各類問題。

廣告 廣告

地政局表示，為肯定地政夥伴的專業投入及辛勞付出，本次公開表揚績優人員5名，其研究與創新措施對地政業務有具體貢獻；另有10名資深典範人員年資達多年，其中最長已超過37年。

地政局補充，今(114)年市府完成歷時50年的全市地籍圖重測工作，大幅提升土地資訊精準度與透明度。在推動不動產防詐方面，第一線同仁落實關懷措施，成功阻止多起民眾財產損失。第一案公保地解編重劃工程也順利開工，積極排除民眾長期使用受限的瓶頸；此外，「75年地政成果展」完整呈現桃園地政發展的重要里程碑，讓市民更理解地政工作的深厚價值。