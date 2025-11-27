優良工程金安獎頒獎 台中市水利局1優等1佳作

台中市政府與內政部國土管理署推派「第11期重劃區及四張犁地區污水下水道系統工程第2分標」參賽，獲得金安獎「優等」殊榮。（圖：水利局提供）

勞動部昨（26）日舉行「第19屆優良工程金安獎」頒獎典禮，台中市政府與內政部國土管理署推派「第11期重劃區及四張犁地區污水下水道系統工程第2分標」參賽，獲得金安獎「優等」殊榮，同時也於今年「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」中榮獲「特優」，展現中央、地方與民間共同攜手合作的典範‵。另外，水利局也以「台中市重劃區（台中港特定區市鎮中心）污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程」榮獲「推動職業安全衛生優良工程金安獎」公共工程類佳作肯定。

水利局長范世億表示，市府推動「污水用戶接管倍增計畫」，推動福田、水湳及文山等系統人口密集區分支管網及用戶接管，且為縮短城鄉差距，啟動烏日、谷關及台中港特定區等地區水資源回收中心及主次幹管興建，同時推動原縣區豐原、大里及太平等地區分支管網及用戶接管；截至今年10月底，已新增接管戶數14.5萬戶，每年平均新增超過2萬戶，總接管戶數已達31萬8,578戶，近6年多來，每年的平均戶數創歷任市長新高。

范局長說明，市府除積極推動污水下水道系統建設，更於施工前辦理管線審查，避免挖損其他民生管線，同時推廣新式人孔蓋提升用路人安全，辦理天然氣教育訓練及聯合稽查，並與國土署締結區域聯防體提升職安作業成效，「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」更是連續3年榮獲「特優」，並獲得勞動部第17屆及第19屆優良工程金安獎肯定。

水利局補充，這次參賽的工程標案，是由中市府委託國土署下水道工程分署辦理，施工範圍涵蓋陸光四巷、崇德路三段、崇德十路及四平路等所圍區域。

另外，「台中市重劃區（台中港特定區市鎮中心）污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程」獲得佳作，台中港特定區市鎮中心重劃區近年因造鎮計畫帶動人口快速移入，未來生活污水量將持續增加，使污水處理系統建設更形重要，這次獲獎的工程接管戶數達4,913戶，市府在推動污水接管、打造宜居城市的同時，也同步落實工程現場的職業安全衛生管理，展現工程品質與職安並行的決心。（張文祿報導）