優良工程金安獎 國土署獲7殊榮

內政部參事方志雄日昨出席由勞動部舉辦的「第十九屆優良工程金安獎」頒獎典禮。內政部表示，金安獎是國內工程領域最具指標性的安全衛生獎項，評選內容涵蓋工地安全衛生管理、風險評估、施工階段科技導入與職安系統運作等多項專業指標，內政部國土管理署能獲七座獎項絕非易事，也充分體現政府長期深耕安全管理的具體成果。

內政部說明，中央推動的公共工程涵蓋城鄉發展、道路改善、居住環境與下水道等民生建設，與民眾生活密不可分，而安全與品質更是任何工程都不能退讓的基本原則。此次獲獎不僅肯定政府團隊，也能激勵更多民間工程單位以金安獎為標竿，持續強化安全制度、導入智慧科技、提升工地管理層級。內政部將持續推動完善、安全且具韌性的工地環境，與產業攜手打造更安心、更可靠的工程品質。