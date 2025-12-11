優良市集暨樂活名攤評選 宜市奪73顆星

宜蘭市公所輔導各市場參與經濟部優良市集暨樂活名攤評選，成果豐碩。總計獲得七十三顆星級的亮眼成績。綠九市場「日展果菜行」續摘五星評級，宜蘭市長陳美玲特別張貼紅榜致賀。（圖：宜蘭市公所提供）

▲宜蘭市公所輔導各市場參與經濟部優良市集暨樂活名攤評選，成果豐碩。總計獲得七十三顆星級的亮眼成績。綠九市場「日展果菜行」續摘五星評級，宜蘭市長陳美玲特別張貼紅榜致賀。（圖：宜蘭市公所提供）

宜蘭市公所輔導各市場參與二○二五年經濟部優良市集暨樂活名攤評選，成果豐碩！此次共榮獲優良市集一處、樂活名攤廿家，總計獲得七十三顆星級的亮眼成績。日昨宜蘭市長陳美玲，特別頒贈獎狀及獎勵金給獲選業者，鼓勵業者再接再厲，爭取來年更高星等評級。

宜蘭市長陳美玲表示，感謝各市場、夜市自治會及攤商長期以來的努力與配合，讓宜蘭市的傳統市場及夜市展現嶄新風貌。今年包含優良市集與樂活名攤在內，宜蘭市星光閃閃，共摘下七十三星級佳績，充分體現市場業者與市公所合作無間，以及攤商持續追求自我品質提升的決心與成果。

宜蘭市各市場及夜市入選「優良市集暨樂活名攤」名單可上經濟部工商輔導中心官方網站查詢（https://www.cto.moea.gov.tw/）。

今年綠九市場再度蟬聯「四星優良市集」佳績，維持高水準表現。在「樂活名攤」部分，綠九市場「日展果菜行」續摘五星評級，而東門夜市「茶水攤」首次榮獲五星名攤殊榮，為夜市增添光彩。綠九市場「武強肉號」亦表現亮眼，由三星晉升為四星，展現持續精進的成果。另綠九市場「百竤肉號」、「志賓肉號」、「宜蘭二哥鯊魚煙」、東門夜市「自己來紅茶鮮乳」及南館市場「市場內壓磚奶酥早午餐」，也都四星衛冕成功。

在三星樂活名攤部分，共有多家攤商傳來捷報，包括綠九市場「金和小吃部」與「漢唐衣坊」；東門夜市「北回木瓜牛奶」、「西瓜王子鮮榨果汁」、「周媽蔬食堂」、「金鑽紅茶冰」、「阿諾可麗餅」、「雀弟可麗餅」及「雞老爺鹽水雞」；北館市場「內巷咖啡」與「宜蘭二哥鯊魚煙」。此外，東門夜市「蓋好喝x元鮮壽司」榮獲二星樂活名攤，展現市場多元特色攤位的活力與潛力。