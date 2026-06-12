優質台味！三角茶包成觀光客伴手禮新寵

▲量販通路品項多元，近年不只零食受到國外旅客喜愛，能延續台灣手搖茶回甘記憶的茶王三角茶包，也成為購物車裡的熱門品項。（圖／記者朱永強攝）

[NOWNEWS今日新聞] 有眼尖網友點出關鍵：「現在外國人來台必喝手搖飲，喝到驚艷就想找一樣的味道帶回去！」許多網友紛紛共鳴留言，表示很多觀光客在台灣街頭被現泡茶飲的甘甜圈粉。

「台灣伴手禮出現新鮮貨！」近期Threads上一則觀察文，引起不少網友討論。原PO分享，自己前往位於萬華的量販店採買時，遇到一群韓國觀光客拖著行李箱逛賣場，忍不住好奇他們會把哪些台灣商品當成伴手禮帶回家。過去外國旅客來台，伴手禮清單不外乎鳳梨酥、太陽餅、泡麵等經典品項，泡芙、牙線棒、牙膏與香氛用品也深受韓國遊客青睞；但有眼尖網友點出關鍵：「現在外國人來台必喝手搖飲，喝到驚艷就想找一樣的味道帶回去！」許多網友紛紛共鳴留言，表示很多觀光客在台灣街頭被現泡茶飲的甘甜圈粉，因此看到茶王的三角茶包也被放進掃貨清單。貼文曝光後，有網友留言「茶包這個我也有發現！」也有人直呼「這份名單意外合理」，讓這次觀察不只是單一情況，更像是近來觀光客掃貨習慣悄悄轉變的縮影。

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從採購觀察看見旅客掃貨新選擇

原 PO 的觀察也讓留言區開始討論，為什麼茶包會出現在國外觀光客的購物車裡。有網友認為「送台灣茶很具代表性」，讚許觀光客識貨；也有人分享，茶包包裝輕、不容易壓壞，帶回去分送辦公室同事，一人一包剛剛好，可見好帶、好分送、具備台灣代表性等條件，讓天仁釀茶所三角茶包備受推崇。

比起罐裝茶葉，茶包更輕巧、不怕壓碎，也不占行李空間，帶上飛機或塞進行李箱都相對方便；對不熟悉泡茶器具的外國旅客來說，回國後只要準備熱水，就能輕鬆回味在台灣喝到的難忘茶香。尤其不少旅客來台時，喝過天仁茗茶經典的913茶王後，便對茶葉的回甘留下深刻印象。當他們在量販店貨架上發現茶王推出三角茶包，自然會聯想到旅途中喝過的那杯好茶，便想將這份令人回味無窮的經典台灣味帶回家和親友分享。

立體三角茶包 隨時還原現泡茶風味

立體三角茶包的設計，讓茶葉在沖泡時擁有更多舒展空間，不同茶款因此得以充分展現各自的香氣與韻味。除了經典的茶王，同系列也推出特選綠茶、阿薩姆紅茶、高山烏龍茶等口味，因此無論是喜歡清爽的綠茶或是重視甘醇滑順烏龍，都讓外國旅客能依照個人喜好，從中挑選想帶回家的台灣茶印象。

也難怪貼文下方有網友表示「天仁的回甘真的沒話說」，日常茶飲中絕對少不了這一味，如今從現泡茶飲延伸至量販茶包，讓喜愛喝茶的人隨時隨地都能享受品質優異的台灣茶。

▲在量販店中試飲人員提供給茶葉試飲。吸引不少民眾駐足品嚐，透過無糖、清爽的冷泡風味，讓消費者直接體驗台灣茶的甘甜滋味。

用一杯茶，隨時重現旅途中的質感日常

無論是想在早晨泡一杯熱茶喚醒靈魂，還是炎炎夏日裡冷泡一壺清爽純茶，立體三角茶包的形式，讓品茗這件事變得更加隨興且優雅。不需要繁複的茶具與技巧，每個人都能在忙碌的節奏中，用最簡單的方式留住一杯茶的甘甜。

這種輕巧不占空間的設計，不只吸引外國觀光客掃貨，更是許多台灣人出國旅遊、出差時的行李必備品。在國外飯店或異鄉街頭，只要有熱水或一瓶礦泉水，隨手一泡就能喝到熟悉的現泡手搖茶滋味，用最快的方式解出國時的「台灣癮」。

這場從社群引發的伴手禮討論，展現了台灣茶不分國界、不分情境的迷人魅力。想要帶走這份台式茶香其實很便利，不論是選擇到鄰近的家樂福量販門市親自挑選，或是透過「天仁熟客圈」購物網（https://teabrew.tenren.com.tw/）線上下單直送到家，都能輕鬆為生活斟滿一杯雋永香氣，隨時隨地延續那份難忘的甘甜回憶。

▲天仁釀茶所三角茶包讓品茶更加便利，全系列商品於全台家樂福與天仁熟客圈同步販售。

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