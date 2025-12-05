優質國產雜糧常備食品 生活中的美味新選擇！

圖▲松葉美食有限公司 紅蜜香燕。

【記者張嘉誠／綜合報導】

農業部農糧署與財團法人食品工業發展研究所持續推動「國產雜糧常備食品」計畫，鼓勵國內業者以國產雜糧開發兼具營養、美味、便利性與保存優勢的產品，本次評選出10項優質產品，並於12月6日在米糧俱樂部「好米登場 榖動味蕾」活動中舉行頒獎儀式，民眾可於12月6日至7日兩日，在中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉辦之「米糧俱樂部展售活動」現場體驗。

圖▲得意中華食品有限公司 花生豬腳湯。

近年來台灣社會型態改變，外食族與單身族群逐年增加，加上全民防災意識提升，方便、快速、可即食補充能量的常備食品成為新興飲食趨勢。農業部農糧署與財團法人食品工業發展研究所為提升國產雜糧多元應用，鼓勵食品業者積極投入創新研發，「114年國產雜糧常備食品評選」邀請到食品研發專家、通路業者與行銷團隊組成評選團進行專業評比，今年共有25家業者、30項產品進入複選，最終嚴選出10項兼具「快速、方便、美味、健康」特色的優質常備食品，包含玉美生技股份有限公司「產銷履歷黃金蜜玉米真空包」、台東縣池上鄉農會「池上豆奶」、好美農漁產業有限公司「蛤蜊麥糙」、阿甘薯叔有限公司「迷你地瓜薯條-甘梅口味」、松葉美食有限公司「紅蜜香燕」、得意中華食品有限公司「花生玉豆燉蹄花」、將軍企業社「醬黑豆」、順成油廠「花生白麻脆片」、嘉振企業有限公司「原味乳清蛋白瓦片(芝麻紅藜)」，以及興霖食品股份有限公司「五木紅豆紫米粥」。這些產品不僅保留了國產雜糧的天然營養，也以創新加工技術提升便利性與口感，讓「常備食品」不再只是儲糧選擇，更是健康、便利的日常好食。

圖▲114年國產雜糧常備食品優質獲選產品。

為讓民眾能輕鬆在生活中選購到國產雜糧的美味，除可搜尋各產品品牌官網或線上平台購買外，自10月27日起陸續於楓康超市團購、全家行動購平台上架，增加民眾選購機會與渠道。也可於12月6日至7日到中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉辦的「米糧俱樂部展售活動」體驗各式台灣在地優質美味農產加工品。