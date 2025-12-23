優質女力報到 台中市首場女性防災士培訓專班登場

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為持續強化台中市民間防救災量能及厚植防災女力，台中市政府消防局於昨日與今（23）日在南屯區公所辦理防災士培訓課程，此次學員皆為消防局婦女防火宣導隊成員，並特別邀請婦女防火宣導大隊大隊長吳瓊華擔任榮譽防災士，以表彰其長年投入台中市防災工作的卓越貢獻。

消防局表示，消防局婦女防火宣導隊長期深耕社區防火宣導，是在地最堅實的防火教育力量，不論是在各大型市政活動中、賣場、學校、社區據點，甚至是民眾住家，都能看見她們專業又親切的身影穿梭其中，以最貼近生活的方式讓民眾學會防火觀念。

台中市婦宣隊大隊長吳瓊華獲頒榮譽防災士。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此次婦女防火宣導隊由吳大隊長親自帶隊，參加防災士培訓課程，更象徵著「從防火到全災型防災」的能力躍升，其實，防災士與婦女防火宣導隊的核心精神一致，都是以在地為本，為守護社區安全付出心力。透過這次課程，隊員們除了本身防火專業外，也跨足到救護、搬運技術、防災整備知識的全面訓練，讓成員在災害發生前後都能成為政府最可靠的協力夥伴。

在課程中，各學員展現高度學習熱情，從基礎急救到災害風險辨識，都突破原有框架，不只是「教防火」的志工，更成為能在各場合協助市府推動減災整備、避難宣導的全方位力量。

值得一提的是，吳大隊長也因長年投入防災工作，深獲市民肯定，榮獲「榮譽防災士」殊榮名副其實；她表示，希望以自身經驗拋磚引玉，鼓勵更多女性投入志工服務，一同讓台中的防災網更緊密、更有溫度。

「台灣最美的風景是人。」在婦女防火宣導隊身兼防災士的努力下，這句話正一次次在社區中被看見、被實踐，市府也將持續與民間力量攜手，使民間自主防災機制持續成長。