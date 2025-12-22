優質學校論壇 談20年成果

「台北市優質學校20週年論壇」隆重登場。(台北市教育局提供)

記者王誌成∕台北報導

「台北市優質學校二十週年論壇」二十二日於台北市立大學舉行，邀集百餘名學者專家及高國中小學校第一線教育人員共同回顧北市優質學校二十年推動成果，探討未來教育發展方向。

教育局長湯志民表示，優質學校評選自九十五年推動以來，已成為北市促進校務精進、分享經驗與深化教學創新的重要機制；不僅提升教育品質，更形塑學校間相互觀摩、持續進步的良好文化。感謝各校的投入與堅持，期許本次論壇成為邁向下一個二十年的嶄新起點。

論壇首先由北市大名譽教授吳清山進行專題演講，回顧優質學校評選推動多年來的深耕歷程，肯定各校在課程創新、教學品質與校務治理等面向所累積的豐碩成果。他指出，教育的前進仰賴持續投入與跨校協作，期盼各校在既有基礎上再創高峰，攜手打造更具韌性與前瞻視野的台北教育。

分組論壇以今年度首次啟用的五點零版六大向度（校務行政、課程發展、教師教學、學生學習、校園營造及國際教育）為主軸，邀請各向度評審召集人、領域專家及獲獎學校代表齊聚交流，以多元視角剖析六大向度的實務運作與未來發展，全面展現台北教育的核心能量。