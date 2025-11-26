優質豬肉推廣 張麗善鼓勵民眾多食用品質保證的雲林豬肉

雲林縣政府於今(26)日下午在親民大廳舉辦「豚饗雲林・豬市大吉」雲林優質豬肉推廣活動／雲縣府提供





為提升民眾對雲林優質豬肉的認識與支持，並協助在地養豬產業穩定供應，雲林縣政府於今(26)日下午在親民大廳舉辦「豚饗雲林・豬市大吉」雲林優質豬肉推廣活動。現場展示各式期間限定雲林豬肉箱，並安排限量試吃與優惠組合，讓民眾直接體驗在地新鮮、安心的豬肉產品。

今年10月22日台灣發生首例非洲豬瘟案例後，中央公告全國豬隻禁運禁宰15日，自11月7日起恢復屠宰，市場豬隻供應增加，雲林縣政府藉由此次行銷推廣活動，強化民眾對雲林優質豬肉的信心，穩定市場價格。

張麗善縣長表示，雲林縣是台灣重要的養豬產地，優質豬肉品質穩定，更為雲林創造253億產值，在107年上任後隨即禁止廚餘養豬，並有完善的廚餘去化措施，從根本杜絕疫情發生；縣府積極輔導養豬戶提升飼養環境及疫病防治能力，並嚴格豬肉食品安全，讓民眾安心購買、食用。

縣府農業處長魏勝德補充，雲林縣嚴格防控非洲豬瘟，不但阻絕疫情也守住豬產業。正值豬隻最肥美的時刻，此次活動邀請在地業者展示特色豬肉箱與多款加工產品，並提供現場試吃與優惠組合，讓民眾親身感受雲林豬肉的鮮美品質與安心來源。緊接著12月6日舉辦 「雲林滷肉飯節」當天不只民間高手、神級滷肉飯店家，通通介紹給大家，邀請全國各地所有鄉親好朋友來到綠色隧道一同享用雲林神級滷肉飯。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉感謝縣府嚴格控管政策，讓豬農、養豬產業有所依循。相信有好的領頭豬，雲林豬肉絕對沒問題，大家對雲林豬要有信心，絕對是品質保證。

雲林縣肉品市場總經理黃加安也表示，每一次疫情對產業都是一種挑戰，雲林縣養豬產業真金不怕火煉，每一次壓力測試之後，都能讓產業持續蓬勃發展，穩定市場也穩定價格機制。目前豬肉價格相對穩定，請國人用行動力支持台灣豬肉產業。

縣府同步推廣雲林良品電商平台「立冬火鍋季好康三重送」優惠活動：

（一）購買指定豬肉商品滿 $1000 即贈 $100 購物金，累計贈送，下次可折抵使用。活動期間：114/11/21-12/21。

（二）搭配電商好事成雙檔期活動(114/11/11- 12/12)，消費滿$1111 或購買豬肉箱輸入折扣碼【yunlin1111】享免運優惠，數量有限，請把握時間下單。

（三）新加入會員立即獲得 $100 購物金，可立即折抵使用。

雲林良品電商平台網址：https://www.yunlingoods.com.tw/

張麗善縣長強調，年關將近，要讓家人吃到安全健康豬肉，請認明雲林豬肉，絕對品質保證。

