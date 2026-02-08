優質農糧、漁、畜及農村好物，臺北希望廣場盛大開賣。（圖：農糧署提供）

為迎接春節採購需求，農業部農糧署攜手該部畜牧司、漁業署、農村發展及水土保持署共同合作，將於115年2月9日至12日在臺北希望廣場隆重舉辦展售活動。現場集結全臺優質農糧、漁、畜、農村好物等91攤產品，要讓消費者在過年前夕，能一站式購足最安心、最新鮮的國產年貨。活動期間除展售外，每日亦安排食農教育、滿額抽及限時搶購等多項好康活動，歡迎大家踴躍支持在地農業。

農糧署說明，為強化農產品與民眾的連結，除展售活動外，每日搭配3至4場次農糧、漁、畜等食農教育活動（報名網址：https://www.surveycake.com/s/4oGKg），包含健康草本茶包DIY、年節花卉小品DIY、山海釋迦甜蜜客-猜猜我是誰、果香釋迦大變身 小釋身手-鳳梨釋迦奶昔、優格DIY等，透過互動式體驗活動，認識食物的來源，培養對在地農產的認知，學習珍惜食物及尊重農民辛勞付出的成果，進而增加對在地農業的支持，讓農業與生活更加緊密連結。

農糧署進一步說明，活動期間每日中午12時可以899元優惠價格搶購市值1,699元享好福袋(農漁畜年節好物)；17時30分還有限時限量搶購超優惠生鮮蔬果、漁、畜產品等。此外，每日消費滿2,000元除即可現場參加抽2,000項家電等獎項，亦可於當日13時至15時兌換現場書法老師手寫春聯1份(每人限領1份，當日50份送完為止)。在歲末年終之際，將各地農、漁民的辛勞成果轉化為民眾餐桌上的幸福滋味。誠摯邀請廣大市民朋友115年2月9日至12日親蒞臺北希望廣場，用行動支持臺灣農業，歡度安心幸福的農曆春節。