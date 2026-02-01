優遊吧斯持續以原創戲劇傳承鄒族文化、振興在地產業 《羽之路》再度於阿里山登場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】聞名國際、風靡兩岸由阿里山優遊吧斯鄒族文化部落所培育之茅達諾劇團，將於民國115年2月22日及2月23日（農曆正月初三、初四）晚間19：00至20：30，於優遊吧斯茅達諾劇場演出原創舞台作品《羽之路》。

優遊吧斯總經理鄭虞坪表示，《羽之路》為茅達諾劇團多年持續發展的重要代表作之一，作品融合鄒族文化意象、聲光設計與表演藝術，結合阿里山自然環境，形塑出具有文化深度與當代表演語彙的夜間劇場體驗。演出不僅呈現族群故事，更展現原住民族文化在當代社會中的持續創作能量。

廣告 廣告

優遊吧斯長期致力於文化保存、藝術創作與產業發展的結合，透過年度原創劇作的推出，讓文化成為可被感受、可被參與、亦可成為地方經濟動能的一環。《羽之路》多年來獲得各界肯定，已成為阿里山地區具代表性的文化表演品牌之一。

此次於農曆春節期間演出，期盼讓返鄉與旅遊民眾在節慶之餘，走入山林、親近文化，透過戲劇體驗鄒族文化所承載的歷史記憶與精神價值。

圖：由優遊吧斯鄒族文化部落所培育之茅達諾劇團，將於民國115年2月22日及2月23日（農曆正月初三、初四）晚間19：00至20：30，於優遊吧斯茅達諾劇場演出原創舞台作品《羽之路》。演出不僅呈現族群故事，更展現原住民族文化在當代社會中的持續創作能量，歡迎民眾前往觀賞。（記者吳瑞興翻攝）