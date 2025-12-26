優里「緊急送醫」報平安卻被轟！救護車一舉動遭炎上 急刪文滅火

優里昨拍影片報平安還原送醫經過，但他在救護車上拍照的舉動引來網友砲轟。翻攝IG@yuuri__music__official、翻攝X@yuuri_official

日本神級創作歌手優里（Yuuri）昨（25日）更新社群，並拍了影片吐露自己在前一晚的平安夜，搭救護車緊急送醫。只是他在YouTube的影片縮圖及X上，po了他躺在救護車上的照片，立刻遭日本網友炎上，緊急刪文試圖平息風波。

平安夜叫救護車送醫！優里還原事發經過

優里猜測是吃了生蠔惹禍。翻攝YT@@YUURI__CHANNEL

優里是新生代人氣正夯的創作歌手，今年10月首度訪台就直攻小巨蛋，2場吸引2.3萬人次朝聖。目前仍忙著巡演的他，趁著聖誕節與粉絲報平安，也公開前一天不小心吃了生蠔，沒想到「那顆真的完全中招」。

優里透露自己是在12月20、21日橫濱演出結束後的慶功宴上，心想只剩下最後兩場演出，於是嘴饞吃了一顆生蠔，沒想到24日早上開會途中已身體不適，嚴重到「開始狂吐，連站都站不起來」，甚至「連說話都沒辦法，人整個恍神」，也是他人生中第一次搭救護車被送往醫院，所幸在醫院打了點滴後，狀況就改善不少。

優里救護車上拍照被炎上

優里在社群平台上傳自己躺在救護車上的畫面，遭日本網友罵爆。翻攝X@yuuri_official

日本岡山市消防局曾拍攝宣導影片強調不要在救護車上拍照。翻攝X

優里原本是想拍攝影片，提醒觀眾吃東西要留意，只是他po上社群時，竟用自己在救護車上的照片搏版面，立刻遭到日本網友砲轟。去年4月底岡山市消防局就曾特別拍影片宣導，「在救護車內拍攝，可能會妨礙救護人員執行任務。」也引來網友質疑，若還有心思拍照，是否應該把救護車留給命在旦夕的患者？引爆軒然大波，優里目前已刪掉該張照片。



