優雅內斂不露鋒芒！低調簡約帶點輕奢的高樓層雙拼145坪新成屋
優雅內斂不露鋒芒！低調簡約帶點輕奢的高樓層雙拼145坪新成屋
整理｜Eason 圖片來源｜瑞普設計
生活是居住的核心，而空間設計是構築一家人幸福的關鍵，專注人與空間關係的瑞普設計團隊，以深厚的設計經驗，匯集對生活的熱情與設計的喜愛，創造兼具實用與美觀的空間設計，此案將不符合屋主生活習慣的原始屋況調整，於長方形格局下配置充足採光、流暢動線，在面對設計的挑戰下，秉持對空間尺度的掌握，搭配精湛的手法，體現住宅的簡約舒適與獨特品味。
作品「溫雅之境」
此案為145坪的高樓層雙拼新成屋，設計團隊在傾聽業主對空間的需求後，將書房規劃為整體住宅的核心，搭配開放式通透設計，將客廳、餐廳、吧台與廚房和諧地整合，使公領域視野更寬敞而舒適，由於空間在設計上追求的不僅是形式上的美觀，也重視生活的機能便利，因此特別運用暗門設計，使私領域空間更加隱蔽，提高隱私性的同時，也令家居整體乾淨利落，並與周遭環境巧妙融為一體；規劃完善的生活動線，並在清楚劃分公私領域的同時，也讓居家保有風格的一致性。
追求空間的細緻度，採用鍍鈦、白鐵等鐵件元素應用於拉門、展示櫃與細節收編，空間門片採用白橡木、櫃體則以柚木構成，透過深淺不同的木質凸顯空間自然溫潤的層次感；中島吧台燈具採用特別訂製的玻璃吊燈，搭配天然大理石中島，點綴出輕奢質感的放鬆氛圍。
跳脫傳統居住空間的框架，以低調簡約營造空間的沉穩與愜意，在色調、材質與燈光的結合下，揉合空間點線面的設計軸線，著實襯托出明亮、舒適、安靜的生活氛圍，體現大宅的從容優雅氣質，不僅滿足業主熱愛閱讀的喜好，也讓業主下班放鬆後有一個小酌放鬆的時光。
整體空間避免過多裝飾與突兀元素，轉而以俐落線條、低彩度色調與細膩的材質對比，體現屋主對生活質感的深層追求。公領域以開放式中帶有界線的設計處理，維持空間通透感的同時，也保有生活的節奏與層次。傾注豐富機能，完善生活動線，透過落地窗結合屋外天際線，搭配家具軟裝襯托出住宅的格調與品味。
更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk
其他人也在看
天使總監為家族打造雙風格-父母家│新美式電動機能宅│40坪
這次三宅一秀室內設計操刀設計案，為屋主購入同棟隔壁兩戶，分別打造爸媽與兒子各自的居所，天使總監郁琇琇以新美式及便利性、實用性為主，從門口的電動穿鞋椅，到過道中設置的電動門，將兩者融合的恰如其分，透過新美式樣貌完美詮釋優雅空間。幸福空間 ・ 23 小時前
姊妹一家親 雙宅雙風格│姊姊家
此案為一對姊妹打造雙戶對門的居宅設計，姊姊是第二次與富億空間設計合作，有別於前一次老屋翻新沉穩居宅的規劃，「生活創藝師」陳錦樹總監考量這是屋主往返台北與新竹的渡假休憩之所，因此採以輕淺白色石材與金色紋理線條感堆疊，搭佐燈飾，勾勒出柔化且精緻的空間氛圍。幸福空間 ・ 1 天前
漠色琉域│侘寂風│50坪
蒼穹映漠色，藤影織流光。圓拱納天地，侘寂漫生香。捨去繁華裝飾，以沙色藝術塗料為宣紙，手作駁紋為筆觸，任天光漫灑，勾勒出如戈壁風蝕、窯洞斑駁的歲月靜好之美。圓，是蒼穹的倒影，將「天圓地方」的宇宙觀，藏納於天花、動線與壁龕之中。讓氣流與視線，在圓滿的張力中自在流轉。幸福空間 ・ 23 小時前
22 坪微型樓中樓的優雅進行式！挑高客廳變身絕美瑜伽空間，輕奢粉膚色成就生活的從容
這間 22 坪樓中樓是由下層 15 坪、上層 7 坪的雙層空間組成，跳脫傳統對於複層小套房的空間詮釋，以屋主的空中瑜伽興趣為設計核心，將原本制式的客廳空間，利用樓中樓挑高優勢創造一個能自在享受瑜伽運動的生活舞台。整體氛圍透過自由曲線、淺木與粉膚色的相互搭配，輔以玫瑰金屬與燈帶照明，營造出整體優雅從容的生活步調，此空間不僅是一個居所，更是一場身體與感官的對話的身心靈休憩所。設計家 ・ 1 天前
北市三代同堂老屋翻新，以「花」為題兼容三房格局、神明廳與貓屋
陪伴屋主一家走過一甲子的台北市老屋，雖然乘載著溫馨的記憶，卻也存在基礎管線老舊、格局與需求不符等疑慮。為將溫馨回憶延續，屋主一家選擇以翻新取代搬新家，並將原本高達67坪的空間一分為二，並以兩種不同的風格重新裝修，不僅讓全家人的生活更張弛有致，愛貓也擁有了自己的貓屋。設計家 ・ 1 天前
光影芳華
時光的碎片凝煉成瑰麗大理石，經YS暘昇國際室內裝修精確切割，鑲嵌於沉穩大氣之境中，低調綻放清麗華韻，昇華空間美感。幸福空間 ・ 1 天前
讓環遊世界的浪漫回到家！設計團隊以日式縝密設計理念打造董事長夫妻的輕奢宅
熱愛旅行與探索的企業家夫婦，選擇由設計團隊打造一處能延續旅程記憶的 日式輕奢宅。 設計總監以「星球旅行」為靈感，讓家成為生活的宇宙核心。客廳沙發象徵行星中心，以雙環動線勾勒出星軌般的節奏，讓日常與世界的距離柔和重疊。 透過 4房改2房的格局設計，以 日式縝密設計理念 重構空間比例，讓理性秩序中流動出溫度與自由。 每一次停留，都像在旅程中再次相遇一樣，溫柔、從容，充滿生活的驚喜與感動。設計家 ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 1 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 11 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前