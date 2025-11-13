優雅內斂不露鋒芒！低調簡約帶點輕奢的高樓層雙拼145坪新成屋

整理｜Eason 圖片來源｜瑞普設計



生活是居住的核心，而空間設計是構築一家人幸福的關鍵，專注人與空間關係的瑞普設計團隊，以深厚的設計經驗，匯集對生活的熱情與設計的喜愛，創造兼具實用與美觀的空間設計，此案將不符合屋主生活習慣的原始屋況調整，於長方形格局下配置充足採光、流暢動線，在面對設計的挑戰下，秉持對空間尺度的掌握，搭配精湛的手法，體現住宅的簡約舒適與獨特品味。

圖片來源｜瑞普設計

作品「溫雅之境」

此案為145坪的高樓層雙拼新成屋，設計團隊在傾聽業主對空間的需求後，將書房規劃為整體住宅的核心，搭配開放式通透設計，將客廳、餐廳、吧台與廚房和諧地整合，使公領域視野更寬敞而舒適，由於空間在設計上追求的不僅是形式上的美觀，也重視生活的機能便利，因此特別運用暗門設計，使私領域空間更加隱蔽，提高隱私性的同時，也令家居整體乾淨利落，並與周遭環境巧妙融為一體；規劃完善的生活動線，並在清楚劃分公私領域的同時，也讓居家保有風格的一致性。

廣告 廣告

圖片來源｜瑞普設計

圖片來源｜瑞普設計

追求空間的細緻度，採用鍍鈦、白鐵等鐵件元素應用於拉門、展示櫃與細節收編，空間門片採用白橡木、櫃體則以柚木構成，透過深淺不同的木質凸顯空間自然溫潤的層次感；中島吧台燈具採用特別訂製的玻璃吊燈，搭配天然大理石中島，點綴出輕奢質感的放鬆氛圍。

圖片來源｜瑞普設計

圖片來源｜瑞普設計

跳脫傳統居住空間的框架，以低調簡約營造空間的沉穩與愜意，在色調、材質與燈光的結合下，揉合空間點線面的設計軸線，著實襯托出明亮、舒適、安靜的生活氛圍，體現大宅的從容優雅氣質，不僅滿足業主熱愛閱讀的喜好，也讓業主下班放鬆後有一個小酌放鬆的時光。

圖片來源｜瑞普設計

整體空間避免過多裝飾與突兀元素，轉而以俐落線條、低彩度色調與細膩的材質對比，體現屋主對生活質感的深層追求。公領域以開放式中帶有界線的設計處理，維持空間通透感的同時，也保有生活的節奏與層次。傾注豐富機能，完善生活動線，透過落地窗結合屋外天際線，搭配家具軟裝襯托出住宅的格調與品味。

圖片來源｜瑞普設計

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk