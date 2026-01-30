優雅回歸日常！開放式客餐廳與質感主臥，以對稱語彙與美型收納定義溫馨美式居所
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 雲方設計
小編帶你看好宅
屋主注重美感與生活品質，期望能有一個集「現代、溫馨、明亮」於一身的高質感生活空間，也需要有充足的收納，主臥要有一個寬敞的更衣區，在毛胚屋階段即以委託設計，設計師以美式風為主軸，妥善格局配置、多元異材質拼接、美型收納與色彩搭配，讓空間回歸生活的優雅與自在，實現理想的生活樣貌。
一返家，玄關柔和的色彩挹注沉靜、安定的特質，舒緩一日的繁忙與疲憊感，展示平台擺放收藏作品，在燈光的映襯下，散發藝術性，開放式的公領域客廳串聯餐廳，視野開闊，以奶油色與暖灰色為基調，並加入溫潤木質，奠定大器又舒適的氛圍，日光透著木百葉窗灑落一室，型塑唯美的居家場景，客廳特意將電視影音設備嵌入牆面，立面平整俐落，蘊藏海量收納機能，也有放大空間的效果，餐廳吊掛造型燈飾，溫暖的燈光與現代線條，呼應整體溫馨且高質感的風格，客餐廳動線流暢，坪效超放大。
主臥玄關櫃是一座精緻的端景牆，區隔走道與寢臥空間，同時也強化收納，臥房延續公領域的美式風格，床頭牆帶有金屬光澤的床頭裱布，傳達輕奢感，對稱的水晶壁燈與金屬飾條勾勒優雅的古典氣息，小孩房捨棄較為繁複的設計，改以簡約線條與低飽和色彩圍塑，巧用收納櫃修飾樑柱，架高床爭取收納空間，美感與機能兼備。
小編的最愛
餐邊櫃與主臥玄關櫃弧形收邊，視覺圓潤，也消弭銳利感。
雲方設計／潘仕敏
地址：台北市信義區基隆路一段141號10F-8
電話：02-27718805
Email：info@amyinteriordesign.com
網站：https://www.amyinteriordesign.com/
