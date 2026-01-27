儲備清潔隊員招募910人 新北市環保局2月5日起開放報名

248260127a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市環保局今（27）日公布「115年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募共910名候用人員，其中包括「儲備環保車輛駕駛」380名及「儲備清潔隊員」530名。報名日期自2月5日上午8時起至2月8日下午6時止，全程採網路報名。錄取人員通過試用期後，月薪從32,450元起跳，歡迎符合資格的市民踴躍參與。

考慮到部分民眾可能無法自行操作網路，環保局特別於第二辦公室（地址為新北市板橋區文化路1段18號）提供報名協助。服務時間為2月5日至7日，每日上午9時至下午5時有專人現場指導。報考者須設籍新北市4個月以上並具國小以上學歷；報考駕駛類別者，另須領有1年以上職業大貨車、大客車或聯結車執照，且執照審驗無逾期也無受吊扣處分。

甄試項目採取2階段淘汰制度，「儲備環保車輛駕駛」第1階段為筆試，第2階段則為道路駕駛技術測驗；「儲備清潔隊員」第1階段則為體能測驗，第2階段則進行筆試測驗。任何一階段缺考或未達標者皆不予錄取。本次招募劃分為9大分區，錄取人員將依照成績排名與志願序進行分發，報考人應注意各階段甄試占比規定。

為了維持各區人力配置的穩定性，錄取人員分發後需在該區清潔隊工作滿6年，才具備申請轉調至本市其他區隊的資格。環保局提醒考生報名前應詳閱簡章規定，市民可至官網招考專區下載電子檔，或自明（28）日起前往環保局、各區公所服務台或清潔隊索取紙本簡章。由於紙本數量有限，建議有需要的民眾盡早領取。

環保局呼籲有志投身環保工作的市民朋友把握機會報名，共同為維護新北市的市容環境盡一份心力，讓城市環境更加整潔與美好。若有任何招考相關疑問，民眾可於週一至週五上班時間電洽環保局諮詢，詳細資訊皆已同步公告於官方網站。

照片來源：新北市政府環保局提供

