儲備現金飆至11兆！財經作家曝巴菲特「不跟AI潮關鍵」：2方向值得借鏡

​波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特將在今（2025）年底卸任執行長一職。交棒前夕，波克夏第三季度，現金儲備飆升至3817億美元，創下歷史新高，顯示對市場仍保持高度謹慎。財經作家游庭皓於節目《財經風向球》分析此次操作，認為波克夏長年交易邏輯是標準的「左側交易者」，只要股市未進入熊市，就不會買股票。

游庭皓表示，美國股市如果沒有進入到一個長期的修正、估值的下滑或者熊市，波克夏本身是沒有太多操作空間的。「通常我們想起巴菲特的時候，都不是股票市場牛市的時候，都是崩盤的時候」。游庭皓指出，其次，波克夏現金水位上升迅速，但今年出清股票每季度僅幾十億，現金水位卻以數千億水位上升。係因波克夏旗下有保險業、鐵路業等實業提供廉價資金，現金水位源自本業收入。

廣告 廣告

游庭皓認為，波克夏對股市呈謹慎態度可能因「巴菲特自己親自講過，他其實不太懂AI」才未參與。未購買傳產股可能因「市場上他認為並沒有偏低估值的傳產股」，代表波克夏認為，市場是集體的上揚，從巴菲特指標便可看出，現已來到230%。該指標是以美國股票市值除以CDP比值，比值在過去十年來快速上升，但有時也停止上升，如2022年、2015年到2018年（美中貿易戰）、2011年到2012年（歐債危機）。

游庭皓補充，AI對於生產力週期產生極大衝擊，導致我們對於估值指標有了新的認識，波克夏目前策略到底試不試用於當前指標？以巴菲特指標為例，便被質疑存在極大瑕疵，股票市值是全球股民可買，但美國GDP只屬於美國，因此，當美股可以受到海外股民推升，但無法創造GDP時，該指標便會一路升高，也將拉升泡沫幅度。

​游庭皓表示，波克夏以護城河邊際、尋求低本益比或是低估值股票進行布建，屬較傳統做法，而市場明顯不是如此評價股市，而是以更高產力作為評價。但波克夏仍有精神值得學習，游庭皓直言「他的錢很廉價」，手上現金以極低利率借貸而來，用來購買穩定股票，賺取穩定利差。其次，波克夏旗下有大量保險業，可以廉價資金敲動槓桿，造成波克夏過去十幾年績效好於大盤。

​游庭皓結論，巴菲特有兩大方向值得借鏡，其一為「取得低廉價格成本」的投資邏輯，其二則是「適度放大槓桿」。



更多風傳媒報導

