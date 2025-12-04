儲存槽底結晶體驗出「撒旦之母」⋯衝擊波炸飛！工人後腦撞地破頭慘死

社會中心／桃園報導

桃園一名工人清洗儲存槽時，慘遭衝擊波炸飛，事後驗出槽底結晶體為「撒旦之母」化合物。（示意圖／翻攝畫面）

桃園市大園區一處鐵工廠於9日發生工安意外，工人爬梯上2層樓高的清洗化學儲存槽時，突然被強大爆炸轟出，導致整個人後腦勺重摔在地，頭顱破裂重傷慘死。案件經過桃園市政府消防局、警察局及勞檢處調查後，發現儲存槽內底部殘留部分結晶物，俗稱「撒旦之母」三過氧化三丙酮（TATP）的化合物。

根據《中時新聞網》報導，宋男於9月10日受鐵工廠張姓負責人之託清洗儲存槽，當時他持自製長型金屬掃帚作業，並攀爬鋁梯上2層樓高的儲存槽，豈料，當時突然發生爆炸，宋男當場被強大炸飛倒地，頭部明顯破裂、多處外傷，失去呼吸心跳，被緊急送往醫院救治，但仍傷重不治。

整起案件經過3個月調查，市府勞檢處表示，鐵工廠承接其他公司轉交的儲存槽，用以儲存異丙醇，但意外發生當下，儲存槽已無裝載任何液體，僅發現底部有部分結晶物，經調查分析發現結晶物為三過氧化三丙酮（TATP）。

為了避免二度爆炸，相關單位還特別請防爆小組到場處理，勞檢處在獲悉結果後，已將職業災害檢查報告送勞動部職業安全衛生署審閱備查中，目前該鐵工廠仍停工中，後續將督促改善工作環境，並轉介專服員關懷及追蹤後續補償情形

