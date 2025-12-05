儲槽撒旦之母炸死工人 業者送辦

男子清理化學儲存槽（見圖），引發化學物爆炸身亡，經警方鑑定，發現是廢桶內的異丙酮溶液結晶在自然狀況下形成TATP（撒旦之母）爆炸所致。（消防局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市大園區某工廠在一一四年九月發生爆炸事件，一名宋姓男子在清理儲存槽，被炸傷重送醫搶救仍不治，相關單位事後調查，現場竟有俗稱「撒旦之母」炸藥的化學物三過氧化三丙酮（ＴＡＴＰ），此為台灣首例ＴＡＴＰ因異丙酮長時間存放自然形成。

警方表示，宋姓男子（六十四歲）一一四年九月十日受雇清理大園一間鐵工廠的儲槽結晶物，因清理過程中發生爆炸，當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；警方調查儲槽是鐵工廠向其他公司收購獲得，原本註明存放「異丙醇」，結果現場結晶物竟是三過氧化三丙酮。

三過氧化三丙酮就是俗稱的「撒旦之母」常被用於製作炸藥，也有「窮人炸彈」之稱，著名的倫敦地鐵爆炸案，恐怖分子用的炸藥主要成分就是此物，也曾有青少年因與同學相處不睦想自製炸彈報復，結果在製作過程發生意外，導至雙手被炸傷，還吃上官司。

警方表示，工廠廢桶槽內驗出的ＴＡＴＰ，是異丙酮溶液在自然狀況下長時間存放形成，並非人工合成製造，這種情況國外曾有案例，但本案為國內首次發現，除依過失致死罪嫌移送業者，警政署也已函請各機關加強安全宣導。

桃園市勞檢處表示，該工廠當時是承接儲槽進行改裝作業，該儲槽原用於貯存異丙酮，發生災害前已無異丙酮，只剩結晶物存於槽底；事發當時員工拿長掃把掃除該結晶物時發生爆炸，經鑑識該結晶物為ＴＡＰＴ，研判爆炸原因為掃除結晶物時摩擦等因素引爆所致，已對該鐵工廠進行停工處分。