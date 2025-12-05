儲槽藏結晶體！工人自製長棍清洗…引爆「撒旦之母」喪命 恐怖現場曝

記者羅欣怡／桃園報導

工人清洗儲存槽時發生爆炸。（圖／桃園市勞檢處提供）

桃園市大園區一間鐵工廠今年9月發生爆炸意外，一名64歲的宋姓男子，在清潔儲槽內部結晶物清掃作業時，結晶物突然爆炸，宋男頭破喪命。事後相關單位經過調查，發現「結晶物」竟是具有高度危險性、俗稱「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP），爆炸現場曝光。

爆炸儲存槽底部炸出大洞。（圖／桃園市勞檢處提供）

照片中，鐵皮工廠內物品被炸得四散，一旁的鐵桶扭曲變形，工作區也是一片混亂，都是爆炸後的碎屑，比人還高大的儲存槽底部直接炸出一個大洞，在上方以長掃把清潔結晶物的宋姓員工被炸飛，後腦先摔落地面，頭部破裂重傷，送醫後不治。

廣告 廣告

鐵工廠被炸到碎片滿地。（圖／桃園市勞檢處提供）

爆炸事故發生在今年9月10日上午10時許，宋男在工廠負責人要求下，清洗2層樓高的化學儲存槽，從頂部使用改裝的長型掃把清除底部的結晶物，但過程中疑似金屬磨擦產生火花、熱能而發生爆炸。

工人用自製持掃把清洗儲存槽底部的結晶體，意外引爆。（圖／桃園市勞檢處提供）

桃園市勞檢處表示，經桃園市政府消防局、警察局及勞動檢查處調查，鐵工廠係承接他公司轉交之儲槽進行改裝作業，該儲槽原本用於貯存異丙醇，發生災害前之儲槽內已無異丙醇，惟槽底內存有部分結晶物，經警方調查分析發現該結晶物屬三過氧化三丙酮（TATP）。

桃園市政府勞動檢查處知悉結晶物性質後，已將職業災害檢查報告送勞動部職業安全衛生署審閱備查中，將持續督促肇災鐵工廠儘速改善工作場所環境並辦理復工，並協助轉介專服員持續關懷及追蹤後續補償情形。

更多三立新聞網報導

化學系學生發文「逼我當鄭捷」：離開前要搞一次大事 清大回應了

載垃圾「繞路」！桃園2清潔隊員幫「做1事」2年收20萬…判刑還要坐牢

神父起色心！「隔褲摸骨」猥褻女教友3次 天主教新竹教區：最重去神職

擁4妻！吊車大王「1器官」太特殊 算命仙斷言「4老婆18子」一語成讖

