儲水了沒？ 台南停水39小時 高雄內門停53小時

台南市 / 綜合報導

受到自來水公司，管線施工影響下，在台南地區從2日上午九點開始，一共18個行政區，停水39小時，初估超出三十萬戶用水受影響，有不少餐飲業者受影響，選擇休息之外，照常營業的業者則是事先備水應戰，表示一旦水沒了，才會休息。此外，高雄左營部分區域，則是得面臨九小時停水，不過停水最久，多達53小時的是內門區，這裡也是全台停水最久的地方。

店家廚房內，放置裝滿水的橘色大桶子，一旁鐵桶內同樣裝滿水，業者大動作儲水，就是因為要停水39小時了！業者VS.記者說：「(現在有辦法做生意嗎)今天(2)暫時可以，因為我們有水塔的關係，所以明天就不知道，就做到水用完。」

廣告 廣告

受到自來水公司，管線施工系統調整下，在台南地區從2日上午九點開始停水39小時，包含匯聚美食小吃的安平中西區之外，共計18個行政區，超過30萬戶用水受影響，業者說：「基本上除了基本的水塔之外，我們還有一些應急的水桶來做儲水裝置，我們目前用完的話就是可能就是以休息，那或者是以做室內的車子內部的整理，停水確實不方便，沒水就不能洗，乾脆休息(休幾天)兩天。」

為了降低民眾用水困擾，自來水公司也在影響區域內配有臨時供水站，因應民生用水，而除此之外，在高雄左營部分區域，也面臨停水9小時，飲料店業者說影響不大，因為事前有張貼通知能夠因應，不過，內門區多個里則是停水53小時，是全台停水最久區域，從北到南多縣市，進行分區停水作業，民眾得做好蓄水準備。

原始連結







更多華視新聞報導

配合管線汰換 台南3區10/2停水、壓降供水12小時

丹娜絲重創台南 東山區停水停電4天 約三百戶受影響

搶修受損自來水管 桃市龜山區逾8萬戶6/17起停水

