儲水備用！彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時 逾2萬戶受影響

自來水公司因辦理「彰南蓄配水池第一期工程」，於12月3日上午8時起至12月4日上午7時，針對南彰化地區實施停水、降壓。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 台灣自來水公司第十一區管理處因辦理「彰南蓄配水池第一期工程」，將於12月3日上午8時起至12月4日上午7時止，針對永靖鄉及田尾鄉部分地區暫停供水或降壓，時間長達23小時，預計影響南彰化5個鄉鎮、近2萬戶用戶，呼籲居民提前儲水並留意用水安全。停水及降壓影響區域如下：

停水區域(共計 4,978 戶)：

永靖鄉： 崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村 。

田尾鄉： 柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村 。



降壓區域(共計 14,974 戶)：

永靖鄉： 浮圳村、永興村、新莊村 。

田尾鄉： 豐田村、田尾村、新厝村、正義村、仁里村、饒平村、溪頂村、海豐村 。

北斗鎮： 中寮里、西安里、大道里 。

埤頭鄉： 和豐村 。

溪州鄉： 西畔村、張厝村、柑園村、潮洋村、成功村、三條村、三圳村、榮光村、水尾村、菜公村、圳寮村、大庄村 。

台水公司表示，本次除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響供水。停水區域於復水後，地勢較高地區、管線末端及大樓之地區，水壓需等待一段時間才會恢復正常。相關停、復水資訊及臨時供水站位置可至台灣自來水公司停水公告查詢系統查詢，台水公司會逐戶發放停水通知單，如有疑問可電洽詢問。

此外，台水公司提醒用戶，應提前儲水備用、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災。本處已備妥停水期間所需的水車及加水站因應。復水後務必將抽水機「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞無法進水，另初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。若因天氣不佳等因素而延後施工，台水公司將另發布通知。

