儲能場熱失控 鋰電池風險放大版

隨著全球綠能產業加速轉型，鋰電池儲能系統已成為穩定供電的關鍵。但從行動電源、儲能櫃到大型儲能場，一旦發生火警，潛藏的「熱失控」危機便如影隨形。專家警告，儲能設備堪稱鋰電池風險的「放大版」，若缺乏完善的監控與正確救災意識，恐成為社會安全的隱形炸彈。

民國111年3月基隆大武崙工業區「矽谷能源」火災，消防局火調科認為是鋰電池自燃，業者則主張是充放電設備線路問題，但這起事故已為台灣儲能安全敲響警鐘。國際上有前車之鑑，2019年美國亞利桑那州儲能廠爆炸致4名消防員受傷，凸顯儲能系統一旦出事，威力不容小覷。

大葉大學環境與安全工程學系主任周中祺指出，儲能火災的救災難度極高。因儲能設備只要其中1顆電池起火，高溫便會迅速傳導至周遭電芯。根據實驗，市售常見的18650鋰電池充飽電後受損，從發生熱失控到溫度飆升至800度，僅需3至5秒。

他強調，鋰電池燃燒極其劇烈，消防人員必須動用「大量水源」降溫，才能有效截斷熱傳導，防止火勢擴散。雖然現今電芯技術提升，但熱失控的物理風險依然存在，這也是救災時最棘手的難題。

值得關注的是，除了目標明顯的大型儲能場，許多工廠或商家為節省電費，也會自行設置儲能設備，這些「隱身」在民宅或廠房中的裝置常被民眾忽略。周中祺特別提醒，若儲能設備鄰近起火點，極易受高溫波及而連鎖自燃。報案時，業者或民眾務必主動通報消防人員現場存有儲能設施，以便採取正確的救災策略，避免感電與爆炸風險。

周中祺表示，無論光電或儲能場，落實火災風險評估是企業不容迴避的社會責任，只有建置之初就做好安全規畫，才能讓綠能產業在安全基礎下永續發展。