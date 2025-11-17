儲能工程營收飆升315%！雲豹能源海外布局起飛 台普威一戰成名

財經中心／師瑞德報導

雲豹能源旗下子公司台普威能源在日本儲能市場捷報頻傳，案場陸續完工併網，預計Q4營收貢獻可達5～10%。2026年開工量將衝78MW，帶動全年營收占比10～15%。圖為台普威於日本設置的儲能案場，正式併入EPRX系統，協助穩定電力調度。（圖／雲豹能源提供）

隨著全球能源轉型加速，國內綠能整合集團雲豹能源（6869）持續交出亮眼成績。該公司日前公布2025年前三季合併財報，營收與獲利同步創新高，累計合併營收達新台幣54.91億元，年增幅高達108%。其中，儲能工程收入大幅跳增至22.54億元、年增率高達315%，成為集團成長的核心動能。

日本儲能案場完工、Q4營收拚貢獻10%

雲豹能源旗下專攻儲能的子公司台普威能源，近年積極推動海外布局，日本市場已率先開花結果。多座案場已於今年陸續完工並併網，預期第四季可望為整體營收貢獻5%至10%。該布局不僅是海外事業首次帶來實質收入，也為集團全球綠能戰略奠定重要基礎。

日本儲能容量逐年成長 明年貢獻衝上15%

雲豹能源副總經理譚宇軒指出，2025年台普威在日本預計開工儲能容量將達42MW，2026年則上看78MW。預估未來一年將為集團營收帶來10%至15%貢獻，儲能事業正快速成為公司成長的重要引擎。展望2027年，日本整體開發目標儲能容量更將提升至262MW，雲豹能源在亞太區域的市占與能見度有望再擴大。

30億元大型儲能案場明年完工

除海外市場斬獲佳績，台普威在國內也持續擴展。與錸寶科技合作的60MW／205.6MWh大型儲能案場總工程金額約30億元，預計於2026年上半年完工商轉，屆時將強化台灣電網穩定並提升再生能源併網效率。

攜手日企進軍EPRX、澳洲市場醞釀中

譚宇軒透露，年底日本當地一上市公司將與台普威日本分公司展開戰略合作，深化雙方在儲能市場的結盟。部分案場也已成功併入日本電力需給調整力交易所（EPRX），參與即時電力調度作業，對穩定當地電網具重大指標意義。

另一方面，儲能版圖正積極從日本延伸至澳洲，目前正與當地策略夥伴洽談合作機會，未來將推動儲能與再生能源整合方案，加快綠能應用落地進程。

雲豹能源穩步擴大全球版圖

雲豹能源強調，集團將持續以「儲能 × 綠電」雙軸驅動企業永續發展，不僅深化全球綠能供應鏈，也展現本土綠能企業的研發實力與國際競爭力。未來將以穩健步伐持續擴張全球綠能事業版圖，朝向點亮台灣永續之光的願景邁進。

