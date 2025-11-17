儲能工程營收飆升315%！雲豹能源海外布局起飛 台普威一戰成名
財經中心／師瑞德報導
雲豹能源旗下子公司台普威能源在日本儲能市場捷報頻傳，案場陸續完工併網，預計Q4營收貢獻可達5～10%。2026年開工量將衝78MW，帶動全年營收占比10～15%。圖為台普威於日本設置的儲能案場，正式併入EPRX系統，協助穩定電力調度。（）
隨著全球能源轉型加速，國內綠能整合集團雲豹能源（6869）持續交出亮眼成績。該公司日前公布2025年前三季合併財報，營收與獲利同步創新高，累計合併營收達新台幣54.91億元，年增幅高達108%。其中，儲能工程收入大幅跳增至22.54億元、年增率高達315%，成為集團成長的核心動能。
日本儲能案場完工、Q4營收拚貢獻10%
雲豹能源旗下專攻儲能的子公司台普威能源，近年積極推動海外布局，日本市場已率先開花結果。多座案場已於今年陸續完工並併網，預期第四季可望為整體營收貢獻5%至10%。該布局不僅是海外事業首次帶來實質收入，也為集團全球綠能戰略奠定重要基礎。
日本儲能容量逐年成長 明年貢獻衝上15%
雲豹能源副總經理譚宇軒指出，2025年台普威在日本預計開工儲能容量將達42MW，2026年則上看78MW。預估未來一年將為集團營收帶來10%至15%貢獻，儲能事業正快速成為公司成長的重要引擎。展望2027年，日本整體開發目標儲能容量更將提升至262MW，雲豹能源在亞太區域的市占與能見度有望再擴大。
30億元大型儲能案場明年完工
除海外市場斬獲佳績，台普威在國內也持續擴展。與錸寶科技合作的60MW／205.6MWh大型儲能案場總工程金額約30億元，預計於2026年上半年完工商轉，屆時將強化台灣電網穩定並提升再生能源併網效率。
攜手日企進軍EPRX、澳洲市場醞釀中
譚宇軒透露，年底日本當地一上市公司將與台普威日本分公司展開戰略合作，深化雙方在儲能市場的結盟。部分案場也已成功併入日本電力需給調整力交易所（EPRX），參與即時電力調度作業，對穩定當地電網具重大指標意義。
另一方面，儲能版圖正積極從日本延伸至澳洲，目前正與當地策略夥伴洽談合作機會，未來將推動儲能與再生能源整合方案，加快綠能應用落地進程。
雲豹能源穩步擴大全球版圖
雲豹能源強調，集團將持續以「儲能 × 綠電」雙軸驅動企業永續發展，不僅深化全球綠能供應鏈，也展現本土綠能企業的研發實力與國際競爭力。未來將以穩健步伐持續擴張全球綠能事業版圖，朝向點亮台灣永續之光的願景邁進。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
史上最貴跳槽？ 前台積電V姊李文如「拋掉 3800 萬」限制股！轉戰輝達
懸案調查！黃仁勳「台北包廂」密談台積電？真相曝光了......
小資最愛！10月TISA基金申購出爐！0050狂吸1.4億
職場「甄嬛傳」！拿你的血去暖別人的飯碗？上班族靠AI逆襲！
其他人也在看
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 9 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 13 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐
新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 14 小時前
別花冤枉錢！理財專家揭10種東西「只能買最便宜」
東西不是越貴就越高級，即使收入高或擁有可觀資產，也不代表可以毫無節制地消費，美國理財網站《GOBankingRates》整理出10項應「永遠花最少錢買」的物品，提供實用理財建議。中時財經即時 ・ 1 天前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 1 天前
懼高下車了？這「記憶體封測大廠」股價5天飆破40%...國家隊脫手提款2.9億 它月營收年增52%也被丟
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股近5日上市賣...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
股民續丟00878、006208！21檔上市ETF今最後買進日 這檔年化配息率飆12%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、人氣超夯的高息ETF國泰永續高股息（00878），上周四（13日）公告今年第4季配息實際配發金額為0.4元，持有一張可...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
00878、006208等33檔ETF除息倒數 年化配息率最高達12%一表看
除息倒數！《Yahoo股市》統計本周包括富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878）等33檔ETF將進行除息，有7檔年化配息逾8%，其中又以中信關鍵半導體（00891）年化配息率高達12%居冠，提醒想參與配息的投資人記得留意最後買進日。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣
入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AI六猛將全線噴發！台積電、鴻海繳出史上最強Q3 外資狂喊「這檔」目標價直攻8,000元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在AI浪潮全面推升下，台股相關供應鏈第三季成績亮眼，從上游晶圓龍頭台積電（2330）到伺服器零組件與代工族群，包括奇鋐（3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《熱門族群》南亞戰60再點火 台塑四寶續強秀出多頭氣勢
【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年時報資訊 ・ 10 小時前