儲能新解法曝光！這家膠囊登場 卡位基載儲能商機

財經中心／余國棟報導

美格儲能公司電力膠囊。（圖／美格儲能提供）

櫃買中心創櫃板再添生力軍，美格儲能股份有限公司（以下簡稱美格儲能；股票代號：7409；產業類別：綠能環保類）於昨日登錄創櫃板。美格儲能主要產品為電力膠囊，以空氣壓縮抽水蓄能儲電技術，將傳統的抽水電儲能與壓縮空氣儲能技術相結合，同時具備穩定且安全之能源儲存解決方案。

電力膠囊運用模組化設計根據客戶需求靈活調整，可提供中大型及基載儲能使用。美格儲能之電力膠囊可應用於再生能源利用、削峰填谷、備援電力及分離式電網等場域，協助用戶降低用電成本、提升能源使用效率，並減少對化石燃料之依賴。未來將持續推動儲能系統與智慧能源管理及建築端應用整合，拓展於住宅及工業用電、公共設施和能源基礎建設之實證場域，強化系統安全性與能源韌性，提升整體能源使用效益。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

殺進半導體耗材 天龍材料8吋到12吋通吃今登創櫃板！

國際／明年1月降息渺茫！Fed會議紀錄偏鷹 日韓年末收官走弱

台股盤前／聯準會會議紀要曝光！美股震盪收小黑 台股開盤拚止跌回穩

籌碼／外資週狂掃190億 卻狂倒這3檔金控近80萬張！

