儲能綠電雙飆推升獲利 雲豹能源前3季獲利年增5成

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）今（20）日舉行法人說明會，會中報告2025年前3季財報表現並分享未來營運計劃。雲豹能源總經理趙書閔表示，集團早在2021年便推動多角化經營策略，儘管國內市場環境持續變化，仍展現穩健前行的營運韌性。

趙書閔指出，在儲能工程收入與綠電轉供合約強勁成長下，前3季營運體質穩健、動能持續升溫，同時日本市場自十月起首次認列營收，全速啟動海外成長引擎。

雲豹能源日前公布2025年前3季合併財報，營收與獲利雙雙創高。累計前3季合併營收為新台幣54.91億元，年增108%，其中儲能工程收入達22.54億，年增幅達315%，顯示儲能事業已成為集團成長的強力引擎。

雲豹能源表示，旗下台普威能源在海內外布局屢創佳績；國內部分，與錸寶科技合作推進的60MW／205.6MWh大型儲能案場，總工程金額約新台幣30億元，預計2026年上半年商轉，將有效強化電網穩定性並提升再生能源併網效益。

另外，雲豹能源指出，海外部分日本市場進展迅速且成績亮眼，隨著多個案場陸續完工並投入運轉，預計今年第4季將迎來營收突破，可望貢獻集團整體營收5至10%，成為海外事業的首波實質營收來源，為未來全球布局奠定堅實基礎。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，子公司台普威能源在日本市場持續深耕，帶動集團儲能事業加速國際化。2025年日本儲能開工量預計達42MW，2026年將提升至78MW，預期將為集團全年營收貢獻約10至15%，成為推動整體成長重要引擎。

譚宇軒進一步指出，明（2026）年日本儲能事業將展現多項具體成果，包括日本當地上市公司年底將與台普威日本公司展開最新戰略合作，深化雙方在儲能市場的協作關係；多處日本儲能案場已陸續完工併網，並加入日本電力需給調整力取引所（EPRX）協助電力即時調度、確保電網穩定運行，具指標性意義。展望2027年，日本目標開發儲能案場容量將達262MW，持續鞏固雲豹能源在亞太市場的領先地位。

此外，雲豹能源表示，儲能版圖也將從日本延伸至澳洲，目前與當地策略夥伴洽談合作，共同推動儲能與再生能源整合方案，加速綠能應用落地。集團持續以「儲能×綠電」雙軸驅動能源轉型，深化全球綠能供應鏈，展現本土綠能企業的技術實力與國際競爭力，以穩健步伐擴展版圖、點亮台灣永續之光。

