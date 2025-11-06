允浩推出首張個人專輯 MINNIE助陣傳授拍照姿勢
東方神起成員允浩出道22年推出個人首張正規專輯，這張《I-KNOW》專輯真實地融合了允浩身為藝人和普通人所理解的自己與其成長的過程故事。此次允浩也特別為了台灣粉絲捎來問候影像，他感嘆道這張專輯好像花費了他20年的時間，足見此張專輯的意義非凡。
久違地以solo身份回歸歌壇的允浩表示，不管是什麼，第一次好像都很激動，這張專輯從服役時開始企劃，是經過長時間的準備才完成的作品；自言自己曾是團體中歌唱部分最少的成員，如今歌唱範圍已經擴大到能以solo身份站在大眾面前，為了排解對舞台的難處和煩惱，花了很長時間才站穩腳跟，因為已經積累了經驗，現在才能笑著坦率地講述自身故事。
此次專輯收錄曲邀請到了i-dle成員MINNIE，與EXO成員KAI參與配唱，允浩表示MINNIE的獨特嗓音中有著黑暗感，使歌曲感覺更高級，而且很會撒嬌的她，還教了貓咪姿勢和蝴蝶結愛心的拍照姿勢；而通過此次合作發現KAI欲望很高、擁有魅力的美聲，因此特別交給對方一個很難的部分，KAI也堅持到最後，相信粉絲會感受到KAI在表演方面外的另一種魅力。
此次也捎來問候影片的他，提到每次來台灣演出時，粉絲總是從機場便熱情的迎接令他印象深刻；未來希望能去各個地區見更多的粉絲。允浩首張正規專輯《I-KNOW》一共收錄十首歌曲，11/5（三）已在台數位發行。
看更多 CTWANT 文章
又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈
謝侑芯案真相未明！黃明志涉命案能引渡台灣 專家搖頭揭真相
年輕人不願吃苦？做1年離職被嗆「草莓族」 一票人直搖頭：拿香蕉只能請猴子
其他人也在看
這女人太猛！趙露思推「英語歌」花絮曝 空降串流冠軍
大陸女星趙露思在經歷合約糾紛後，憑藉時裝劇《許我耀眼》獲得收視與口碑雙豐收，近期更跨界發行全新英語歌曲，展現音樂才華。她的首波單曲一上架便在短短10分鐘內收藏破萬，3小時內迅速登頂大陸音樂平台冠軍。趙露思此次音樂作品不僅邀請國際級製作團隊參與，更將在生日前夕舉辦音樂會，展現其全方位發展的實力。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
謝侑芯平台突更新影片讓粉絲紀念 助理慟：盼時間倒轉阻止她接這工作
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝謀殺方向偵辦，馬來西亞歌手黃明志也涉入其中，引發各界關注。而在謝侑芯過世後，她的社群平台OnlyFans卻突然上傳3段大尺度影片，助理回應目的是讓台視新聞網 ・ 4 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 20 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 7 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
謝薇安飛大馬「見謝侑芯躺太平間」崩潰！擲出聖筊「竟感應了」畫面曝
娛樂中心／巫旻璇報導台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，不料卻在飯店內不幸猝逝，消息震驚兩地網友。事件爆發後，馬國警方證實知名歌手黃明志當時也在現場，不僅身上被搜出毒品，尿液檢驗結果更呈陽性反應，經通緝逃亡數小時後，黃明志於5日凌晨在律師與女友陪同下主動到警局投案。而謝侑芯的好友、同為網紅的謝薇安近日也飛往馬來西亞，親自前往太平間見她最後一面。民視 ・ 5 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝 控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 天前
萬聖節捕捉野生李千娜…零偽裝現身信義區畫面曝！
娛樂中心／翁莉婷報導女星李千娜透過歌唱選秀《超級星光大道》正式進入演藝圈，近年來不僅在歌唱領域發光發熱也積極出演影視劇，戲劇作品更多次入圍金鐘「戲劇節目女主角獎」，成為全方位影視歌三棲藝人。近日，她突然「0偽裝」在萬聖節當天現身信義和街頭藝人李科穎合體演出，讓不少粉絲看到後又驚又喜。民視 ・ 5 小時前
開轟王子道歉聲明荒謬！律師曝他脫罪「唯一解法」：承認當牛郎
粿粿與范姜彥豐結婚三年，婚姻卻驟然破裂，更牽扯出女方出軌王子（邱勝翊），粿粿及王子也陸續認有逾矩行為，但也反咬范姜彥豐曾委託徵信社蒐證並主動提議離婚，還求償1600萬，王子則致歉表示，與范姜彥豐協商離婚金額破局，近日雷丘律師在節目直指王子的第一波道歉聲明太荒謬，若想脫罪，王子只能說自己是牛郎。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前