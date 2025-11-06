允浩推出首張個人專輯 MINNIE助陣傳授拍照姿勢

東方神起允浩出道22年首次推出個人正規專輯。（圖／SM Entertainment提供）

東方神起成員允浩出道22年推出個人首張正規專輯，這張《I-KNOW》專輯真實地融合了允浩身為藝人和普通人所理解的自己與其成長的過程故事。此次允浩也特別為了台灣粉絲捎來問候影像，他感嘆道這張專輯好像花費了他20年的時間，足見此張專輯的意義非凡。

久違地以solo身份回歸歌壇的允浩表示，不管是什麼，第一次好像都很激動，這張專輯從服役時開始企劃，是經過長時間的準備才完成的作品；自言自己曾是團體中歌唱部分最少的成員，如今歌唱範圍已經擴大到能以solo身份站在大眾面前，為了排解對舞台的難處和煩惱，花了很長時間才站穩腳跟，因為已經積累了經驗，現在才能笑著坦率地講述自身故事。

此次專輯收錄曲邀請到了i-dle成員MINNIE，與EXO成員KAI參與配唱，允浩表示MINNIE的獨特嗓音中有著黑暗感，使歌曲感覺更高級，而且很會撒嬌的她，還教了貓咪姿勢和蝴蝶結愛心的拍照姿勢；而通過此次合作發現KAI欲望很高、擁有魅力的美聲，因此特別交給對方一個很難的部分，KAI也堅持到最後，相信粉絲會感受到KAI在表演方面外的另一種魅力。

此次也捎來問候影片的他，提到每次來台灣演出時，粉絲總是從機場便熱情的迎接令他印象深刻；未來希望能去各個地區見更多的粉絲。允浩首張正規專輯《I-KNOW》一共收錄十首歌曲，11/5（三）已在台數位發行。

允浩難忘台灣粉絲熱情。（圖／SM Entertainment提供）

