允諾陳昭姿代孕入法再辭職 柯文哲：我好意找題目要降低朝野對立

柯文哲允諾陳昭姿完成代理孕母入法再離職。 圖：翻攝自民眾之聲YT

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（9）日拜會立法院長韓國瑜，要幫助民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母入法。對此，柯說，「我有答應陳昭姿要讓她完成法案」，這不是統獨、意識形態議題，且醫學上有需要、倫理上沒問題、社會上有需要，這有什麼困難，就列為優先法案，在任內推動完畢。

柯文哲說，他好意找個題目要降低朝野對立氛圍，但還是在吵架，呼籲不要升高對立氛圍。

民眾黨團今下午舉辦記者會，柯文哲受訪表示，他與韓國瑜本來就熟識，平常就有交往，今天為了陳昭姿的《人工生殖法》拜託，如果有到立法院院會再幫忙，韓國瑜也說沒有問題、會處理；民進黨立委王世堅的事情他沒有參與，不知道發生什麼事。

廣告 廣告

針對民眾黨的「兩年條款」，柯文哲說，「兩年條款」這幾天沸沸揚揚，民眾黨 2024 年參加總統大選，徵召不分區立委的確有兩年條款，民眾黨是小黨，希望有更多地區、不同專業人士，來立院參與。他也知道交接會青黃不接，希望每個人兩年當四年用。

柯文哲表示，他在跟陳昭姿談的時候，陳有談到有個畢生心願，就是推動代理孕母。他聽到這個法案的時候心裡在想，這也不是統獨問題，也沒有意識形態、政黨利益問題，這哪有困難。

柯文哲承諾，會把《人工生殖法》列為民眾黨優先法案，一定在陳昭姿的任內完成這個法案，民眾黨有兩年挑款，但「我有答應陳昭姿要讓她完成法案」。他說，他作為醫生，很多婦女有很多原因影響懷孕，又很希望有自己的親生骨肉，醫學上有需要、倫理上沒問題、社會上有需要，這有什麼困難，就列為優先法案，在任內推動完畢。

「我做夢也沒想到，我會去坐牢。」柯文哲表示，後來大罷免、大失敗、大分裂。他昨天看衛環委員會開會，根本在人身攻擊，哪是討論議題？這是民生議題、醫學議題，先求有、再求好。他說，這是台灣社會要反省的問題，怎麼搞到分裂，已經搞到沒有是非、為反對而反對，這不應該。

柯文哲說，他希望在最短時間內「先求有、再求好」，沒有爭議的先過，他沒有要求包山包海，以後有爭議的再慢慢討論，讓陳昭姿達到畢生心願、盡快交接，這樣就好。他說，他本來也希望利用這個沒有統獨、意識形態，沒政黨利益的案子，降低朝野對立氛圍，但他沒看到降低衝突的氛圍，還是在吵架，呼籲不要一直拉高朝野對立的氛圍，「我好意找個題目，大家都可以接受，不要吵架，朝野總是要建立對話合作的氛圍」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

谷立言見韓國瑜、江啟臣！討論美台安全、經濟、人民交流強化合作

快訊》柯文哲拜會韓國瑜尋求支持代孕 韓國瑜回贈「馬上幸福」