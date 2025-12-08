允輝達出口H200晶片給中國 川普：我已告知習近平

美國總統川普允許輝達出口H200晶片給中國客戶。路透社



美國總統川普週一（12/8）表示，他將允許輝達（NVIDIA）銷售H200晶片至中國市場。川普還說，他已將此消息告知中國國家主席習近平，稱對方反應良好。

川普週一在社群媒體Truth Social發文說：「我已經通知習主席，美國將允許輝達在基於持續確保國安強大的條件下，銷售H200晶片給在中國和其他國家的客戶。習主席反應相當正面！」

川普還說，輝達銷售H200晶片的25%營利將上繳美國政府。他表示：「這項政策將支持美國勞動市場、強或美國生產力並讓美國納稅人獲益。」

一名知情人士向路透社表示，川普不願讓輝達銷售最先進Blackwell晶片給中國，但也不希望美國沒有任何晶片銷往中國，因此決定妥協，允許輝達出口H200晶片。

H200晶片為輝達兩年前開發製造，比前一代的H100晶片擁有更高寬頻記憶體，處理數據的效能更強。

智庫「進步研究院」（Institute for Progress）週日（12/7）發布報告指出，和目前輝達獲准銷往中國的H20晶片相比，H200晶片的效能是其6倍。該報告還說，H200晶片可讓中國的AI實驗室打造出和美國效能相當的AI超級電腦，但價格更貴。

中國政府今年稍早以H20晶片存在後門安全隱憂為由，禁止中國企業使用。不過在輝達獲准出售H200晶片後，專家認為中國企業應該會搶著下單。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究學者麥奎爾（Chris McGuire）說：「中國幾乎肯定會接受。如果不這麼做就是自我挫敗，畢竟H200晶片比中國能製造的任何晶片都更好。」

不過另有分析認為，中國政府不見得會放行。智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）說：「中國企業想要H200，但中國政府又偏執又驕傲。他們偏執於後門風險和不想依賴美國晶片，又驕傲於推動國內晶片。華府或許獲准出口，但要北京點頭同意進口。」

