允輝達對中出售H200 美對部分晶片進口加徵關稅

美國總統川普(Donald Trump)14日簽署了一項命令，對部份半導體進口產品加徵關稅，這是白宮允許輝達(Nvidia)向中國出售先進人工智慧(AI)晶片的必要步驟。

白宮幕僚秘書夏夫(Will Scharf)在一場活動中表示，這項25%的關稅將自今天(15日)生效，適用於透過美國「轉運」到其他外國的晶片。

一份政府事實清單補充道，這涵蓋了輝達H200晶片和超微(AMD)的MI325X等技術。

川普上個月表示，他和中國國家主席習近平達成了一項協議，允許美國晶片巨擘輝達向中國出口H200晶片，美國政府則可自銷售中抽成25%。

廣告 廣告

美國商務部(US Commerce Department)13日證實了這項協議。

這項政策調整將允許輝達在符合特定條件的情況下，向中國買家出售其強大的H200晶片，這些條件包括證明美國供應「充足」，但同時輝達最先進處理器仍被禁止出口。

川普14日在一場活動中表示：「中國需要這些晶片，其他人也需要，我們將從這些晶片的銷售中賺取25%的利潤。」

然而，由於根據報導，北京一直在鼓勵科技公司使用國產晶片，中國的需求量究竟有多大，目前尚不明朗。

此舉標示著美國先進人工智慧晶片出口政策的重大轉變。此前，前總統拜登(Joe Biden)的政府曾以國家安全為由，嚴格限制此類晶片的出口，擔心其可能被用於中國軍事用途。

美國國會兩黨議員都批評此舉是個錯誤，認為這將有利於中國的軍事和經濟。

另外，14日的命令指示美國貿易官員繼續就半導體和晶片製造設備進口到美國的相關事宜進行談判，華盛頓方面正試圖刺激此一關鍵領域的國內製造業發展。

該命令是在去年啟動的一項針對晶片和晶片製造設備進口的調查之後發佈。

這些調查是根據「貿易擴張法第232條規定」(Section 232 of the Trade Expansion Act)啟動，川普先前也曾利用該法律機制對其他產業徵收特定關稅。