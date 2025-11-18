允韓建核潛艦！北韓怒批美韓協議「敵意滿滿」 誓言反制

編譯林浩博／綜合報導

美國與南韓上週公佈了雙方協議的細節，當中允許南韓建造核潛艦的條款，更是惹得北韓氣呼呼。北韓18日透過官媒怒批，這項文件坐實了美、韓兩國對平壤「充滿敵意」（confrontational），給南韓擁有核武器鋪路，北韓誓言將採取措施反制。

北韓領導人金正恩。南韓與美國上週公佈了雙方協議的細節，當中包含允許南韓建造核動力潛艦，引發北韓不滿，於18日透過官媒痛批此舉「咄咄逼人」，並放話會採取措施反制。（圖／翻攝自朝中社）

美韓對朝「充滿敵意」

北韓官媒朝中社18日發布評論文章稱，「這份聯合協議文件，為美國與南韓政權更替以來首度公布，暗示了美國與南韓仍對我方充滿敵意......美韓同盟將發展為更加危險的狀態，這意味著更加動盪的區域情勢。」

廣告 廣告

對於美韓同盟重申北韓非核化的承諾，朝中社嚴詞批評，指這份協議顯示南韓屈從於美方的「美國優先」（America First）議程，並點名美國試圖控制東北亞地區。文章尤其不滿當中開放南韓擁有核潛艦的條款，直呼這給南韓擁核，創造了條件。

美國總統川普與南韓總統李在明10月29日在APEC晚宴上合影。美韓達成的協議，不只涵蓋貿易與產業合作，也含括了安全領域，最受矚目的即美方允許南韓建造核動力潛艦，此消息也引起中國與北韓等對手的反彈。（圖／翻攝畫面）

美韓貿易協議的細節

美國與南韓於14日公布了雙方貿易協議的細節。南韓總統李在明稱，兩國締結了新的夥伴關係，在造船、核能與人工智慧三項產業合作，當中就包含南韓的核動力潛艦製造。

根據白宮所公開的協議「事實清單」（fact sheet），美國允許南韓建造核動力潛艦，而韓方除了原先對美方造船業的1500億美元（約4.6兆台幣）投資，再加碼向美國各式產業投入2000億美元（約6.2兆台幣）。韓聯社報導，韓方的投資，是為了換取美方將對韓進口關稅稅率從25%降至15%。

李在明當時在記者會上強調：「我國經濟與安全的一大變數：貿易、關稅與安全的雙邊協商都已完結。」

李在明稱兩國同意「向建造核動力潛艦更進一步」、「美國允許南韓建造核動力攻擊潛艇」，而且首爾還確保了美方「支持我國對鈾濃縮和核廢料再處理的權限擴大」。

另據事實清單，兩國將透過造船業工作小組加強合作，以提升美國商用與軍用船隻的數量。韓聯社另報導，南韓尋求2035年以前，取得至少四艘5000噸級的常規潛艦與核動力潛艦。

擠身核技術俱樂部

半島電視台引述專家指出，藉由發展核動力船艦，南韓得以擠身少數擁有此技術能力的國家俱樂部。

其實不只北韓，中國已於13日就對美韓的核潛艦技術協議表達了擔憂。中國駐韓大使戴兵當時表示，這種夥伴關係「遠超出單純的商業夥伴，而是直接觸及了全球防止核擴散的機制，並觸動了朝鮮半島與整個區域的穩定」。

關於南韓核潛艦的建造地點，目前仍模糊不清。10月，美國總統川普才在自家「真實社群」（Truth Social）平台發文稱：「南韓將於費城造船廠建造核動力潛艦，就在這裡作為美國的產品。」

但南韓國家安保室長魏聖洛14日直言：「從頭到尾，兩國領袖的討論，都是基於建造將於南韓進行的前提。所以關於在哪建造的問題，現在可被視為已解決。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

讓川普也害怕！「艾普斯坦檔案」有望大公開 馬斯克、柯林頓也曾被提及

願與委國談又不排除出兵 CNN曝美擬將「太陽組織」列恐怖組織背後盤算

中國移民拍駐韓美軍基地 遭逮後稱：是個人興趣

烏克蘭買法國百架飆風戰機 兩國財務困境若無解最終恐難交付成品

