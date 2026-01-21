元亨寺臺北講堂關懷弱勢 捐贈基隆弱勢家戶500箱「福慧箱」

元亨寺臺北講堂關懷弱勢，捐贈500箱「福慧箱」給基隆市，社會處副處長盛慧中代表回贈感謝狀。（記者鄭紫薇翻攝）

元亨寺臺北講堂於21日捐贈500箱「福慧箱」給基隆市，協助春節期間有需要的弱勢家庭度過溫馨好年，基隆市政府社會處副處長盛慧中代表回贈感謝狀，以表達對元亨寺臺北講堂善行義舉的誠摯謝意。

元亨寺臺北講堂會常法師表示，社會角落有許多弱勢需要幫助，從今年開始，這項利民關懷措施已擴大到基北北桃四縣市，讓弱勢民眾溫飽無虞；福慧箱的發送為弱勢家戶提供實質生活所需，更為社會中不易被看見的角落注入溫暖，讓邊緣及貧困民眾在寒冬中也能感受關懷。

基隆市政府社會處副處長盛慧中表示，感謝元亨寺臺北講堂將滿載祝福與關懷的福慧箱分享給基隆市民，而這次物資的發放作業，由長青及救助科統籌辦理，轄內4處社福中心社工人員將於春節前完成發放，秉持同理心與服務熱忱，主動關懷有需要的家庭，提升弱勢家戶對社會福利資源的可近性，確保愛心物資能即時送達。

盛慧中指出，春節本是象徵團圓與溫馨的節日，市府在春節期間也配合衛生福利部執行村里社區春節關懷及兒少關懷專案，社工人員在春節期間仍有輪值，並備有急難救助金因應突發狀況；這次福慧箱的挹注，能有效減輕弱勢家戶對生活與溫飽的壓力，讓市民安心過年，也讓溫暖的愛傳遞到基隆的每一個角落。