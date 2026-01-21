元亨寺贈基市500份福慧箱助弱勢

經典賽台灣隊吳俊偉已進牛棚投2次，他在集訓傳接球對象是同為世界12強的冠軍戰友林凱威，觀看對方投球，他直呼很有協調性，很會運用下半身，這是他可以學習的地方。吳俊偉跟林凱威都是前年12強的冠軍成員，雖然吳俊偉12強抓下3次救援，但在冠軍戰終結者臨時換成林凱威，最終成為「胴上投手」，而兩人在經典賽集訓是

自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言